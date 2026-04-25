Situație critică în benzinării: „NU avem motorină. NU avem benzină”. Clujenii și-au făcut rezerve de teama scumpirilor.

Situație critică: șoferii și-au făcut rezerve de motorină și benzină, în condițiile în care prețurile au continuat să crească vertiginos. Unele benzinării din Cluj-Napoca au rămas fără carburanți.

Situație critică în unele benzinării din Cluj: „NU avem motorină. NU avem benzină”. Șoferii și-au făcut rezerve de teama scumpirilor.|Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Vineri, prețul motorinei a trecut de 9 lei/l.

Sâmbătă, șoferii s-au confruntat cu noi scumpiri la pompă.

Mai mult, de teama scumpirilor clujenii și-au făcut rezerve, iar în unele benzinării din Cluj-Napoca stocul de carburanți a fost epuizat.

Una dintre benzinăriile Petrom din Mănăștur (zona Parâng) a afișat mesaje vizibile prin care informează cu privire la absența motorinei și a benzinei: „NU avem Diesel. NU avem benzină”.

Clujenii au făcut rezerve, sâmbătă, chiar dacă prețul la carburanți a urcat. În consecință, benzinăria a rămas fără motorină.

Sâmbătă după-masă a fost epuizat și stocul de benzină.

Fluxul de mașini care au venit să alimenteze a fost unul constant, chiar dacă nu exagerat, după cum a precizat un angajat al punctului de alimentare. În lipsa unor confirmări privind realimentarea benzinăriei de la depozitele din Arad, refacerea stocurilor de carburanți rămâne temporar incertă, a menționat sursa citată.

De asemenea, una din benzinăriile MOL din același cartier a rămas fără benzină premium.

După o scădere de peste 1 leu pentru litrul de motorină, prețul carburanților a urcat brusc.

Sâmbătă, șoferii au avut un nou șoc la pompă: benzina - între 8,34 lei/l și 8,73 lei/l.

În cazul motorinei, vineri, prețul a ajuns la 9.07 lei/l, iar sâmbătă scumpirile au fost de până la 20 de bani.

Prima majorare a carburanților a fost operată joi, când prețurile au crescut cu aproximativ 0,20 lei pe litru atât pentru benzină cât și pentru motorină.

Prelungirea conflictului din Iran și riscurile asociate pentru aprovizionarea globală cu petrol generează efecte tot mai vizibile asupra economiilor europene, inclusiv asupra celei românești.

La începutul lunii aprilie, Guvernul anunța primele măsuri pentru gestionarea crizei carburanților declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și o actualizare pe zi a prețurilor în benzinării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

