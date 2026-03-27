Agenția japoneză de rating JCR a îmbunătățit perspectiva ratingului României la „stabilă”, ca urmare a măsurilor adoptate pentru consolidarea fiscală

Agenția japoneză Japan Credit Rating Agency (JCR) a reconfirmat ratingul de țară al României și a îmbunătățit perspectiva de la „negativă” la „stabilă”, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală adoptate în 2025, potrivit Ministerului Finanțelor.

Evoluția indicatorilor economici ai României, în contextul măsurilor de consolidare fiscală și al scăderii deficitului bugetar.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că această decizie confirmă eficiența măsurilor adoptate pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea deficitului bugetar, conform Agerpres.ro.

Deficitul bugetar, în scădere

Potrivit raportului JCR, deficitul guvernamental a intrat pe o traiectorie descendentă, scăzând de la 8,7% din PIB în 2024 la 7,7% în 2025. Pentru 2026, autoritățile estimează o reducere la 6,2% din PIB, pe fondul unor măsuri precum taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea beneficiilor sociale.

Datoria publică rămâne sub control

Deși datoria publică a ajuns la 59,6% din PIB la finalul anului 2025, agenția de rating consideră că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul va continua să scadă, menținându-se la un nivel moderat comparativ cu alte state cu rating similar, conform Agerpres.ro.

Investițiile europene, motor pentru revenire

Raportul JCR evidențiază rolul fondurilor europene în susținerea economiei. După o creștere modestă de 0,7% în 2025, economia României este estimată să avanseze la 1% în 2026. Această evoluție va fi susținută de investițiile finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF), precum și de îmbunătățirea exporturilor nete.

Agenția confirmă și stabilitatea sistemului financiar românesc, subliniind că sectorul bancar rămâne robust, în ciuda contextului economic dificil. Acest lucru oferă o bază solidă pentru implementarea politicilor de consolidare fiscală și pentru menținerea încrederii investitorilor străini.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

