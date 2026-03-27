Ministrul Muncii, Florin Manole a anunțat că pensiile vor fi plătite înainte de Paște în luna aprilie.

„Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii. În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor. În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, se arată în comunicatul ministerului de resort.

Banii în plus întârzie

Pe de altă parte, ajutoarele one-off pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026, nu se pot acorda în luna aprilie, deoarece actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, a mai precizat Ministerul Muncii. În aceste condiții, ajutoarele urmează să fie acordate în luna mai.

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit joi că Legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale pe anul 2026 au fost adoptare cu respectarea dispozițiilor constituționale.

