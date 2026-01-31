Vagon-restaurant modernizat la Cluj ajunge în trenurile Intercity. Pe ce rute îl pot folosi călătorii

Un nou vagon-restaurant modernizat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a intrat în parcul CFR Călători, fiind livrat de societatea Remarul „16 Februarie” din Cluj-Napoca. Este al doilea vagon bar-bistro finalizat dintr-un total de zece prevăzute în contract.

Vagon-restaurant modernizat la Cluj ajunge în trenurile Intercity. | Foto: Facebook CFR Călători

Vagonul este deja introdus în circulație și face parte din garniturile unor trenuri Intercity, pe rute intens circulate. Potrivit datelor din Mersul Trenurilor, pasagerii îl pot întâlni pe trenurile IC „Avram Iancu” (București Nord – Cluj-Napoca – Arad), IC „Tomis Expres” (Brașov – Constanța), IC „Ștefan cel Mare” (București Nord – Suceava), dar și pe IC 551 București Nord – Suceava, conform Economica.net.

Modernizarea vagoanelor bar-bistro are ca scop îmbunătățirea condițiilor de călătorie pe distanțe lungi, prin introducerea unor spații dedicate servirii mesei, adaptate standardelor actuale de confort. Primul vagon modernizat prin acest program a fost pus în circulație la finalul lunii septembrie 2025.

Contractul pentru modernizarea celor zece vagoane bar-bistro a fost semnat de CFR Călători la începutul anului 2024 cu Remarul „16 Februarie” Cluj-Napoca. Valoarea serviciilor de modernizare se ridică la aproape 10 milioane de euro, fără TVA, la care se adaugă un contract de mentenanță estimat la aproximativ 6 milioane de euro, fără TVA.

Proiectul face parte din investițiile finanțate prin PNRR, care vizează modernizarea materialului rulant și creșterea atractivității transportului feroviar de călători în România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: