Cadavrul criminalului din Muntele Rece, care și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, găsit pe malul barajului de la Tarnița

Bărbatul de 37 de ani, care și-a ucis cu bestialitate soția în noaptea de vineri spre sâmbătă, s-a sinucis. Cadavrul său a fost găsit pe malul barajului de la Tarnița.

După ce și-a ucis soția, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, bărbatul și-a abandonat autoturismul, mașina acestuia fiind găsită pe drumul județean DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița.

Ulterior, căutările au fost extinse și pe suprafața lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj, potrivit IPJ Cluj.

În urma căutărilor, polițiștii au identificat cadavrul bărbatului. Suspectul s-ar fi aruncat de pe barajul de la Tarnița.

„În urma activităților complexe de căutare, pe malul barajului Tarnița a fost descoperit trupul unui bărbat.

În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum și pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ Cluj).

Și-a ucis cu sânge rece soția

Trupul neînsuflețit al unei femei, victima unei agresiuni, a fost identificat de polițiști în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona localității Muntele Rece din județul Cluj.

Vineri, în jurul orei 22.45, Secția 6 Poliție Rurală Florești a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni.

Potrivit anchetatorilor, din primele verificări a rezultat că „un bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, potrivit IPJ Cluj

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de polițiști, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsuflețit al femeii.

„Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale”, arată Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Poliția a desfășurat activități de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor, iar în urma cercetărilor, cadavrul acestuia a fost identificat pe malul barajului Tarnița.

