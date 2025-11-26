Noi spații verzi în cartierele Clujului! Emil Boc, alături de studenți în cadrul unei acțiuni de plantare de arbori: „«Buzunarele verzi» prind viață în Iris și Someșeni”.

Acțiune de extindere a spațiilor verzi în cartierele Iris și Someșeni. Studenții USAMV Cluj au participat, miercuri, alături de primarul Emil Boc, în cadrul unei campanii de plantare de arbori în cartierele municipiului.

Studenții schimbă cartierele Clujului.

O acțiune de plantare de arbori în cartierul Iris a adunat zeci de studenți USAMV Cluj, în cadrul proiectului european URBREATH.

„«Buzunarele verzi» prind viață în Iris și Someșeni”, a anunțat primarul Emil Boc, care a fost prezent alături de tineri în cadrul acțiunii de creștere a zonelor verzi din cartiere.

În primăvara lui 2025, administrația locală anunța plantarea a 3.800 de arbori cu balot până la finalul anului 2026, într-un efort amplu de a transforma Clujul într-un oraș mai verde, mai sănătos și mai prietenos cu natura.

„Împreună cu studenții de la USAMV și comunitatea din cartier, transformăm zonele de pe străzile Nădășel și Alexandru Sahia în adevărate «buzunarele verzi», gândite atât estetic, cât și funcțional, pentru ca oamenii să le poată folosi și aprecia la adevăratul lor potențial”, a notat edilul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

O acțiune de plantare de arbori în cartierul Iris a adunat zeci de studenți USAMV Cluj, în cadrul proiectului european URBREATH.|Foto: Emil Boc - Facebook

Astfel, amplasamentele cu spații verzi extinse beneficiază de diversitate de arbori plantați, precum prunus cu frunze roșii, arbuști (liliac, iasomie, bulgăre de zăpadă, spiraea, hortensii), plante perene și graminee (salvie, ruginăriță, coada-șoricelului, iarbă roz, iarbă japoneză și multe altele).

Studenții au fost prezenți pe teren pentru a verifica implementarea proiectului în contextul în care întregul proces de realizare al spațiului a fost realizat de către ei, sub ghidajul profesorilor și al partenerilor științifici de la URBASOFIA.

„Mă bucură să vedem cât de implicați sunt, având timp de câteva luni vizite în teren și discuții cu cetățenii, astfel încât să înțeleagă cât mai bine zona.

Ce am învățat? Dacă le oferim cadrul potrivit și îi sprijinim, studenții clujeni au un potențial incredibil și o dorință autentică de a contribui la oraș. Proiectele lor sunt serioase, bine făcute și au rezultat dintr-o colaborare excelentă între USAMV și Primăria Cluj-Napoca”, a adăugat Emil Boc.

Clujul verde se extinde în cartiere

În perioada următoare, acțiunile din proiectul URBREATH vor continua în patru zone din cartierele Iris și Someșeni. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin programul Horizon, iar Clujul este lider de implementare în zona continentală, într-un consorțium format din 37 de parteneri internaționali.

În cadrul proiectului, tot în aceste cartiere au avut deja loc ateliere de reciclare, „Străzi deschise” și alte activități de activare a spațiilor.

„Soluțiile bazate pe natură pilotate în cadrul acestui proiect ne ajută să intervenim în oraș cu participarea cetățenilor, având posibilitatea să învățăm și din bunele practici preluate de la partenerii internaționali”, a detaliat primarul Clujului.

Proiectul de activare temporară din aceste zone, prin intervenții minimale, participative, va continua pe parcursului anului viitor.

