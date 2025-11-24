Clujul și Bucureștiul dau tonul în business. Numărul firmelor noi a crescut cu 20%.

Numărul firmelor noi din Cluj a crescut cu aproape 20% în primele zece luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut.

Numărul firmelor din Cluj crescut cu peste 1.000 în primele 10 luni din 2025 | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut, în primele zece luni din 2025, cu 21,01%, comparativ cu perioada similară din 2024, iar totalul de înmatriculări a ajuns la 126.756, din care 83.183 SRL, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Peste 1.000 de firme noi la Cluj. Județul, în topul înmatriculărilor

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 28.489 (+20,03%, comparativ cu primele zece luni din 2024) și în județele Ilfov (7.780, +27,62%), Cluj (6.171, +18,51%, cu 1.052 mai multe față de primele 10 luni din 2024), Timiș (5.884, +21,05%), Iași (5.399, +27,97%), Brașov (4.362, +13,15%) și Dolj (4.135, +53,43%).

În octombrie 2025, au fost înmatriculate 15.862 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (3.507) și în județele Ilfov (1.021), Cluj (831), Timiș (785) și Iași (738).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele zece luni din acest an, în județele Covasna (694, +37,7% față de aceeași perioadă din 2024), Ialomița (799, +16,81%), Teleorman (836, +16,92%), Mehedinți (904, +20,53%) și Tulcea (918, + 43,21%).

Mai multe firme în toată România

În toate județele s-au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în județele Alba (+55,66%), Dolj (+53,43%) și Tulcea (+43,21%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (21.492), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (20.294), activități profesionale, științifice și tehnice (12.179) și construcții (11.761).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: