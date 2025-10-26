Peste 4.500 de firme au intrat în insolvență în 2025. Care este situația la Cluj?

În primele nouă luni ale anului curent au fost înregistrate 4.698 de firme care au intrat în insolvență, un număr mai mic față de perioada similară de anul trecut.

Peste 4.500 de firme au intat în insolvență în acest an | Foto: depositphotos.com

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 833, număr în scădere cu 8,66% faţă de primele nouă luni din 2024, conform economica.net.

Clujul este pe locul al treilea, cu 310 insolvențe,cu 12,18% mai puțin față de anul trecut.

Celelalte județe în această ierarhie a insolvenţelor sunt Bihor, cu 412 insolvenţe (minus 4,63%), Timiş 275 (minus 3,51%), Ilfov – 248 (plus 20,39%), Iaşi – 159 (minus 28,38%) şi Prahova – 153 (minus 14,04%).

Cele mai multe cazuri de insolvență au fost întâlnite în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, potrivit sursei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: