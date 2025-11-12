Rata inflației scade ușor, în octombrie, la 9,8%: Energia electrică și mărfurile nealimentare s-au scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflației a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

În octombrie 2025, inflația anuală a scăzut ușor, la 9,8%, după două luni de stagnare în jurul a 9,9%, anunță, miercuri, Institutul Național de Statistică (NS).

Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, situându-se la un nivel similar cu luna precedentă (9,85%).

Energia electrică rămâne topul scumpirilor în ultimul an, în condițiile în care tariful la energie electrică a crescut cu peste 70%, conform INS.

În ceea ce privește produsele alimentare, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (22,74%).

O cafea costă cu 19,25% mai mult decât anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 14,96%.

Tarifele din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,27%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 11,46%, la pâine, cu 9,5% și la citrice cu 8,16%.

Ouăle s-au scumpit cu 9,03%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,39%, iar cel al vinului cu 6,57%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de bovine, cu 10,39%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 18,59%, urmate de cele ale serviciilor de igienă și cosmetică, cu 18,54%.

Creșteri de prețuri au fost consemnate la serviciile de reparații auto, 16,57%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,86%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,53%.

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în octombrie, cu 72,3% în ritm anual, dar cu un preț în scădere cu 0,27% față de luna precedentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

