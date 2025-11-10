ANAF nu renunță la controlul organizatorilor de nunți, botezuri și evenimente private. Zeci de firme vizate.

Organizatorii de evenimente rămân în atenția Fiscului. ANAF continuă controalele la operatorii economici care organizează nunți, botezuri sau alte evenimente private, pentru verificarea legislației fiscale.

Deși sezonul nunților este pe final, ANAF-ul revine cu controalele la organizatorii de nunți, botezuri șalte evenimente private.

Verificările vizează respectarea legislației fiscale: emiterea bonurilor și a documentelor contabile pentru încasări, precum și declararea corectă a taxelor și contribuțiilor pentru angajați, potrivit unei informări publicate recent de ANAF.

Reprezentanții instituției spun că acțiunea vine în contextul în care, în domeniul organizării de evenimente, au fost identificate numeroase cazuri de nedeclarare a veniturilor sau de muncă fără forme legale.

„ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale”, arată sursa citată.

În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie - decembrie 2025, un numǎr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale

Astfel, „în perioada iunie – septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent”, transmite ANAF.

Cei care nu se conformează riscă să plătească amenzi, în funcţie de prejudiciul creat:

„Evidențiem că acele societăți care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenție”, potrivit instituției.

