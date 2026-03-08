Mai multe firme din Cluj au închis temporar în prima lună din 2026. Județul, în topul suspendărilor.

Mai multe firme din Cluj au luat o pauză de la afaceri în prima lună din 2026, comparativ cu anul trecut.

Mai multe firme din Cluj au luat o pauză de la afaceri în ianuarie 2026 | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creștere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul firmelor suspendate la început de 2026

Conform sursei citate, cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 255 (număr în creștere cu 34,21% față de ianuarie 2025), urmat de județele Cluj - cu 112 de firme suspendate (+16,67%), Iași (98, +25,64%), Sibiu (98, +53,97%), Bihor (92, - 4,17%), Brașov (87, +29,85%), Argeș (76, +49,02%) și Timiș (75, +33,93%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele: Giurgiu - respectiv 6 (-68,42% față de ianuarie 2025), Tulcea (10, -54,55%), Ialomița (12, +100%), Caraș-Severin (14, +27,27%), Brăila (14, -36,36%) și Teleorman (14, minus 12,5%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Galați (+166,67%), Botoșani (+106,67%) și Ialomița (+100%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-68,42%), Tulcea (-54,55%) și Vrancea (-50%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 233, alte activități de servicii - 164 și activități profesionale, științifice și tehnice (125).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: