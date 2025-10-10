Kelemen Hunor, mesaj de susținere pentru Bolojan la congresul UDMR: „Nu e un lucru ușor”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, în discursul său susținut la congresul formațiunii, un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, și pentru demersurile privind reforma statului.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Liderul Uniunii a subliniat parteneriatul de lungă durată dintre UDMR și Partidul Național Liberal, început încă din anii '90.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, cu Partidul Național Liberal avem un istoric lung, un parteneriat foarte lung, încă din anii '90. Și acum câteva luni am pornit împreună pe un drum greu și lung.

Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu e un lucru ușor. E foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că reforma începută trebuie dusă până la capăt și a dat asigurări că formațiunea sa va rămâne un partener loial în acest proces.

„Dacă mi-e permis, vreau să te încurajez să faci până la capăt o reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simțim cu toții că instituțiile statului, într-adevăr, servesc cetățenii și nu invers.

Poți conta pe noi în această bătălie, vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a încheiat el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: