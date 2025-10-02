Grupul Bosch România are un nou reprezentant. Mihai Boldijar îi predă ștafeta lui Dan Lăzărescu

Dan Lăzărescu a fost numit reprezentantul Grupului Bosch în România. Acesta îl succede pe Mihai Boldijar, care a fost timp de 10 ani la cârma grupului în România.

Din 1 octombrie 2025, Dan Lăzărescu a preluat funcția de director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România.

Predecesorul său, Mihai Boldijar, se retrage după trei decenii petrecute în cadrul companiei, dintre care 10 ani la cârma Grupului Bosch în România.

Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, a anunțat numirea lui Dan Lăzărescu în funcția de director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului în România, începând cu data de 1 octombrie 2025.

El a preluat acest rol de la Mihai Boldijar, care a condus activitățile Grupului Bosch în România în ultimii 10 ani și care se pensionează, după 30 de ani petrecuți în cadrul companiei.

Cine este Dan Lăzărescu?

Inginer cu peste 24 de ani de experiență la nivel național și internațional, Dan Lăzărescu este absolvent al Universității Politehnica din București. Are și un doctorat de la aceeași instituție, iar parcursul profesional și l-a început alături de Bosch, în 2001, la Stuttgart.

Din 1 octombrie 2025, Dan Lăzărescu a preluat funcția de director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România | Foto: Bosch România

După o lungă perioadă petrecută în cadrul Bosch în afara țării, timp în care a ocupat diverse funcții cheie în domeniul ingineriei software și hardware, Dan Lăzărescu a luat decizia de a reveni în România.

Mihai Boldijar a ocupat funcțiile de vicepreședinte și director general al Robert Bosch SRL, precum și de reprezentant al Grupului Bosch în România, din anul 2014. De asemenea, el a deținut și funcția Președinte PAR (Parteneriatul Auto Român) din 2020, și, din 2023 a făcut parte din Consiliul Director al ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România). În perioada 2014-2020, a ocupat funcția de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK). Profesionist desăvârșit, cu expertiză internațională în industria auto și cunoștințe extinse în managementul afacerilor, Mihai Boldijar a contribuit semificativ la consolidarea poziției companiei în țară și în regiune.

Preluarea rolului de director general al Robert Bosch SRL și de reprezentant al Grupului Bosch în România este, pentru mine, o mare onoare și o responsabilitate pe care mi-o asum cu încredere. M-am format și am crescut ca profesionist și ca om în cadrul Bosch, am trecut prin toate etapele și am acumulat experiență la nivel internațional, dar și local. Chiar dacă traversăm un moment de transformare majoră, atât la nivel de industrie, cât și în cadrul Bosch, am învățat că poți transforma provocările în oportunități de creștere și acesta este unul dintre obiectivele mele majore. Pentru viitor, îmi doresc să avem în continuare o direcție clară și stabilitate pentru a rămâne competitivi ”, a declarat Dan Lăzărescu.

„În același timp, țin să îi mulțumesc lui Mihai Boldijar, unul dintre acei oameni care este sinonim, aproape, cu istoria Bosch în România, pentru modul în care a condus organizația, mai ales în acești ultimi ani foarte zbuciumați. Am încredere deplină în resursa umană de calitate din cadrul Bosch și îmi este clar că acesta este principalul nostru avantaj. Vreau să continuăm să creștem și să demonstrăm că și atunci când contextul nu este cel mai favorabil, Bosch reușește, prin reziliență și profesionalism, să rămână un reper al industriei”, a adăugat Lăzărescu.

Dan Lăzărescu are peste 24 de ani de experiență profesională în inginerie, dintre care peste 18 ani la nivel internațional, în Germania și Ungaria, acumulată în proiecte auto importante pentru piețele din Europa, America de Nord, Japonia sau China. De-a lungul carierei, a coordonat echipe complexe, de peste 500 de oameni și a demostrat abilități puternice de leadership transformațional și o constantă orientare către inovație și performanță.

Dan Lăzărescu, indispensabil la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj

În cadrul Grupului Bosch, el a ocupat poziții importante în Stuttgart, Budapesta și Cluj-Napoca, în cadrul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, având responsabilități precum dezvoltarea unităților de control pentru autoturisme sau coordonarea diviziilor de hardware și soluții de conducere asistată pentru piața globală. Deținând un doctorat în procesarea digitală a semnalelor pentru aplicații auto, Dan Lăzărescu este un profesionist recunoscut în industrie și un exemplu de succes al culturii organizaționale Bosch, care a mizat întotdeauna pe dezvoltarea resursei umane și oferirea de oportunități de creștere profesională.

„Drumul meu profesional în cadrul Bosch se încheie după trei decenii în care am lucrat alături de colegi dedicați pentru a clădi o fundație solidă și a dezvolta armonios tot ceea ce înseamnă acum Grupul Bosch în România. În acest moment important vreau să privesc spre viitor și îmi exprim încrederea deplină în abilitățile lui Dan Lăzărescu, un profesionist pe care îl cunosc foarte bine și pe care îl apreciez, de a ghida compania în acest nou capitol. Sunt sigur că va fi un lider accesibil, autentic și practic, care va întruchipa spiritul «Be #LikeABosch», consolidând încrederea în conducerea companiei. Închei prin a spune că sunt extraordinar de recunoscător pentru că mă pot retrage după 30 de ani de activitate și că pot privi în urmă cu mândrie la tot ce am construit în această perioadă, alături de toți cei care fac parte din marea și frumoasa familie Bosch și cărora le mulțumesc”, a transmis Mihai Boldijar.

Bosch, vânzări de 2,4 miliarde de euro

Grupul Bosch este prezent pe piaţa din România de peste 30 de ani şi numără peste 10.000 de angajaţi. În anul 2024, Bosch a înregistrat un volum de vânzări consolidate de 529,5 milioane de euro în România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au ajuns la 2,4 miliarde de euro. Bosch a investit în 2024 aproximativ 246 de milioane de lei (50 de milioane de euro) în România.

