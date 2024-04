Bosch a investit 21 de milioane de euro într-o nouă clădire de birouri pentru Centrul de Inginerie din Cluj-Napoca

Compania Bosch a inaugurat, marți, la Cluj-Napoca, cea de-a doua clădire de birouri construită în cadrul Centrului de Inginerie din Cluj, în urma unei investiții de aproximativ 21 de milioane de euro, pe o perioadă de trei ani.

Noua clădire, a cărei construcție a început în martie 2021, are o suprafață construită de aproximativ 10.000 de metri pătrați, împărțiți pe zece etaje și este conectată de sediul existent prin două pasarele. De asemenea, noua clădire are 400 de birouri și 300 de locuri alternative.

Mihai Boldijar, directorul general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentantul Grupului Bosch în România, a declarat că anul 2024 are o însemnătate aparte pentru companie, în condițiile în care se vor aniversa 30 de ani de prezență Bosch în România. În 1994 a fost deschis primul birou de vânzări în București.

„În 2024, aniversăm, de asemenea, 30 de ani de prezență Bosch în România și ne bucurăm să marcăm acest moment și prin finalizarea unei investiții de o asemenea amploare, atât ca sumă alocată, cât și prin prisma utilității sale pentru Bosch și pentru industria din România, dar și prin modul exemplar de colaborare cu autoritățile locale. De 30 de ani, Bosch este un partener de încredere pentru societatea românească, iar această investiție de la Cluj subliniază angajamentul pe termen lung pe care Grupul Bosch îl are față de România,” a declarat Mihai Boldijar.

De asemenea, Tobias Matter, directorul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj a afirmat că noua clădire modernă completează beneficiile pe care le oferă celor care lucrează la companie.

„Această nouă clădire modernă, pe care o inaugurăm astăzi și de care eu personal sunt foarte mândru, completează beneficiile pe care le oferim colegilor noștri. Aceste facilități moderne și condiții de muncă care inspiră îi ajută să inoveze, să colaboreze și, astfel, să dezvolte, chiar aici, în România, soluții de ultimă generație ce au impact asupra viitorulului industriei mobilității la nivel global,” a afirmat directorul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj.

Totodată, Tobias Matter a mai declarat că prin consolidarea Centrului de Inginerie din Cluj, experții locali contribuie astfel la procesul de transformare a companiei la nivel global.

„Fie că este vorba despre sisteme avansate pentru asistența șoferului, sisteme de direcție asistate electric, sisteme de propulsie tradiționale și electrice, sau diferite servicii pentru industria auto – la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj avem experiență vastă în dezvoltarea unor soluții software și hardware inovatoare. Proiectele tehnice complexe și contribuția directă la dezvoltarea produselor Bosch inovatoare, oportunitățile de dezvoltare profesională și personală, condițiile de muncă flexibile, birourile și laboratoarele moderne deja existente în Cluj-Napoca, Jucu, București și Sibiu, fac din Centrul de Inginerie Bosch unul dintre cei mai doriți angajatori în rândul inginerilor și specialiștilor IT în România,” a conchis Tobias Matter.

Prima clădire a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca a fost inaugurată în 2020, aceasta având 17.500 de metri pătrați și peste 10.000 de metri pătrați de birouri moderne, personalizate.



Inginerie avansată la Centrul de Inginerie din Cluj-Napoca



Centrul de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca joacă un rol esențial în transformarea sectorului mobilității, încă de la înființarea sa, în anul 2013. Prin expertiza amplă în ingineria software, hardware și mecanică și ingineria fiabilității, dar și în planificarea vânzărilor, centrul contribuie la dezvoltarea unor soluții inovatoare, bazate pe inteligența artificială, aplicate în domeniile conducerii automatizate, mobilității electrice și conectate.

Datorită colaborării strânse cu alte locații de inginerie Bosch din Europa Centrală și de Est și cu fabrica Bosch din Cluj, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj oferă soluții unice clienților din întrega lume, fiind un pilon important al rețelei globale de inginerie Bosch. Astfel, dezvoltarea activităților sale a condus în mod natural la extinderea în București și, din acest an, în Sibiu. Astăzi, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj este un contributor important la gama de drepturi de proprietate intelectuală ale Bosch, cu peste 100 de invenții în fiecare an.

Bosch a investit aproximativ 50 de milioane de euro în cele două clădiri de birouri din Cluj-Napoca

De asemenea, Bosch are, în prezent, peste 1.700 de angajați care activează în cadrul unui model de lucru hibrid, în toate locațiile din Cluj-Napoca, București și Sibiu.

De la înființarea sa în anul 2013, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj joacă un rol esențial în marea transformare a sectorului mobilității. Centrul își desfășoară activitatea în trei locații: Cluj-Napoca, la Jucu, în incinta fabricii Bosch din Cluj și din 2021 în București, în cadrul sediului central al companiei.

Compania Bosch și angajamentul față de sistemul educațional din România

Unele dintre cele mai semnificative proiecte pentru angajamentul Bosch față de sistemul educațional din România este cel cu universitățile locale. În acest moment, sunt disponibile pentru studenți trei programe de masterat și patru cursuri universitare pe care Bosch le-a dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea „Babeș-Bolyai”, centrul din Cluj oferind anual peste 50 de burse pentru studenți. Totodată, peste 200 de tinere beneficiază anual de transfer de cunoștințe și mentorat din partea profesioniștilor Bosch, în diverse programe personalizate din cadrul Centrului de Inginerie din Cluj.

Grupul Bosch este în prezent pe piața din România din 1994 și numără aproape 10.000 de angajați. În anul 2022, Bosch a înregistrat un volum de vânzări consolidate de 512 milioane de euro în țara noastră. Totodată, vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate au ajuns la 2,1 miliarde de euro.

La nivel global, grupul Bosch are aproximativ 429.000 de angajați, iar compania a generat vânzări de peste 91 de miliarde de euro în 2023. Operațiunile sale sunt împărțite în patru sectoare de activitate: Mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie.

