Vreme instabilă cu temperaturi în scădere și maxime de 1 grad Celsius. Județul Cluj, sub avertizare Cod galben de ceață.

Temperaturi în scădere și maxime termice de 1 grad Celsius. Clujul este vizat de o avertizare Cod galben de ceață densă.

Prognoza meteo pentru miercuri, 7 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 7 ianuarie, valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, precum și în zonele montante va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm.

În Transilvania se vor semnala precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. În celelalte regiuni vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte.

Temperaturile maxime se vor situa între -4 și 8 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 7 grade Celsius.

În Cluj, până joi, ora 12, este valabilă atenționarea meteo Cod galben de ninsori, precipitații abundente și vânt puternic.

În același timp, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață, valabilă miercuri, până la ora 9.00, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizarea meteo vizează următoarele localități din județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mociu, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Buza, Ploscoș.

În rest, vremea se va menține închisă, cu ninsori sporadice mai ales în zonele montane și ploi. Vântul va sufla cu intensificări în zona de munte a județului.

Maxima termică nu va depăși 1 grad Celsius, iar minima va indica – 4 grade Celsius.

În perioada următoare, temperaturile maxime se vor menține negative.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: