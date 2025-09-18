Clujul se distanțează de Timiș în topul salariilor și se apropie de liderul București. Cât câștigă oamenii în județ?

În capitală și în Timiș, salariul mediu net a scăzut la mijlocul lunii iulie, iar în Cluj a urcat. Acum, județul e tot mai aproape de liderul București în topul veniturilor.

În luna iulie 2025, în județul Cluj, câștigul salarial net a fost de 6.696 de lei, în creștere față luna precedentă și cu 590 lei mai mare față de aceeași lună a anului 2024, iar salariul mediu brut din Cluj a fost de 11.210 lei, în creștere cu 94 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1.262 lei față de luna iulie a anului 2024, potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Cluj.

Conform sursei citate, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.517 lei.

În iulie 2025, cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București (7.016 lei), județul Cluj (6.696 lei) și județul Timiș (5.934 lei).

Clujul a început să urce în topul salariilor. Județul s-a îndepărtat de Timiș, unde salariu mediu a fost mai mic de la o lună la alta (scădere de la 6.192 lei mediu net în iunie la 5.934 lei în iulie).

Totodată, județul Cluj s-a apropiat și de liderul București, deoarece în capitală, salariul mediu net a fost mai mic la mijlocul verii (de la 7.051 lei mediu net în iunie la 7.016 lei în iulie).

La Cluj, în scădere a fost numărul angajațiilor. În iulie 2025, județul avea 289.165 de salariați, în scădere cu 193 persoane comparativ cu luna iunie 2025 și cu 1.618 persoane mai multe față de luna iulie 2024.

Analiza datelor lunii iulie 2025 privind distribuția salariaților pe ramuri ale economiei naționale, la nivelul fiecărui județ arată că:

în industrie și construcții, cei mai mulți salariați sunt în: București (219.074 persoane), județul Timiș (95.573 persoane) și județul Cluj (84.794 persoane)

în servicii cei mai mulți salariați sunt în: București (895.739 persoane), județul Cluj (201.593 persoane) și județul Timiș (169.801 persoane).

Cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele: Vrancea (3.966 lei), Botoșani (4.124) și Suceava (4.131 lei).

