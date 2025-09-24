Vor fi listate la bursă companii de stat din energie și transporturi. Premierul Bolojan: „Este unul din jaloanele pe care România și le-a asumat prin PNRR.”

Premierul Ilie Bolojan, a declarat marți că pachete minoritare de la companiile de stat din sectorul energiei și din transporturi ar urma să fie listate la bursă pentru a aduce bani la buget.

Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre listarea unor pachete minoritare la bursă a companiilor de stat din sectorul energiei și din transporturi | Foto: deposiphotos.com

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, azi, 24 septembrie 2025, că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România și le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi.

El a răspuns astfel fiind întrebat într-o conferință de presă la Palatul Victoria în ce stadiu este procesul privind listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat, având în vedere, între altele, că acest tip de vânzare ar putea să aducă venituri rapide la bugetul de stat.

Bolojan despre listarea la bursă a companiilor de stat: Este un jalon PNRR pe care România și l-a asumat

„Este unul din jaloanele pe care România și le-a asumat. Aceste jaloane sunt în negociere de către MIPE cu reprezentanții Comisiei și estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Unul din jaloane este și acesta și, personal, sunt un susținător al listării companiilor și al vânzării unor pachete minoritare, subliniez, minoritare, în așa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii. Pentru că, de exemplu, chiar dacă s-a amânat pronunțarea Curții pe pachetul legat de guvernanța corporativă, mi-am folosit în această perioadă autoritatea și nu am aprobat bugetele companiilor care trebuie să fie aprobate de Guvern până nu și-au redus indemnizațiile stabilite în consiliile de administrație. Și doar când vor fi reduse vor fi aprobate în Guvern, în așa fel încât, dacă nu vor de rușine măcar să facă acest lucru, să o facă, cum să vă spun, dintr-o constrângere de tip birocratic. (...) Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice, pentru a avea un aport de capital în aceste companii, în așa fel încât să se genereze proiecte de dezvoltare sau extindere a acestora”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă până la finele lunii octombrie se vor cunoaște mai multe detalii despre acest subiect

„Etapa durează între șase luni de zile și un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi care vor fi listate”, a spus Bolojan.

Foto: depositphotos.com

