Mercedes va cumpăra motoare de la Geely din China, nu de la BMW!

Compania germană de automobile a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar urma să cumpere motoare de la o altă firmă.

Noile modele de la Mercedes nu vor avea motoare comune cu firma BMW | Foto: Mercedes-Benz Facebook

Anunțul prin care firma Mercedes a infirmat aceste informații a fost făcut tocmai de către șeful companiei, Markus Schaefer. El a anunțat că motoarele mărcii BMW nu vor avea legături cu cele ale mașinilor Mercedes, așa cum presa auto din Germania anunțase.

„Nu există o bucată de adevăr în asta. Am dezvoltat propria noastră nouă familie de unități modulare care permit volume diferite și respectă toate reglementările, inclusiv standardul Euro 7, a declarat el”, potrivit site-ului Autolatest.

