#whaTIFF viitorul va fi mult mai sustenabil până în 2039 alături de Mercedes-Benz? (P)

Anul acesta, prin prezența sa la TIFF, Mercedes-Benz provoacă comunitatea și publicul larg la un exercițiu de imaginație: #whaTIFF dacă până în 2039 toate mașinile de pe carosabil ar fi full electrice? Toți cei care ajung săptămâna aceasta la Cluj sunt invitați să-și înregistreze scenariile pentru un viitor așa cum și-l doresc la standul din fața Casei TIFF.

Mercedes-Benz cunoaște cel mai bine importanța tehnologiei de ultimă generație, cu ajutorul căreia anticipează nevoile oamenilor din viitor și transformă experiența mobilității într-un proces cu mai puține riscuri și mai multă grijă pentru mediu, prin conectivitate avansată, sisteme de asistență inteligente și procese complet reinventate care reduc consumul de resurse încă din faza de dezvoltare a produselor. Ca pionier al industriei, Mercedes-Benz se reinventează constant și conduce transformarea electrică pentru protejarea resurselor, iar principalul său obiectiv este să dezvolte mobilitatea fără emisii și să protejeze viitorul prin inovație permanentă, astfel și-a propus ca:

Până la finalul acestui an, toate fabricile Mercedes să fie alimentate din surse de energie regenerabilă;

Până în 2025, fiecare model Mercedes va avea o versiune electrică;

Până în 2030, Mercedes își propune să aibă o flotă 100% electrică, iar până în 2039, își propune ca amprenta de carbon pe întreg lanțul valoric să fie zero.

Mercedes-Benz a susținut dintotdeauna inovația – totuși nu doar autovehiculele sunt perfecționate zilnic, ci și inițiativele diverse care pun, încă de astăzi, baza unui viitor sustenabil. De aceea, fiecare interacțiune cu consumatorii este un prilej de a discuta despre ce înseamnă luxul modern: de la filosofia de design, la utilizarea tehnologiei și la sustenabilitate.

Anul acesta, prin prezența la TIFF, Mercedes-Benz invită oamenii să creeze scenarii pentru un viitor sustenabil sub umbrela #whatTIFF – o întrebare și, în același timp, un îndemn, care a pornit de la faptul că fiecare membru din comunitate este o sursă de inspirație și fiecare idee pe care o au alimentează un mâine mai bun, mai sustenabil.

Cei care sunt în această săptămână la Cluj sunt invitați să-și înregistreze propriile mesaje despre cum văd ei un viitor dezirabil, în spațiul dedicat Mercedes-Benz din fața Casei TIFF, unde este expus și noul model de automobil EQE. Toate aceste mesaje vor fi integrate într-un video manifesto, care conturează mai bine felul în care ar putea arăta viitorul. Cei care își vor înregistra viziunea despre viitor vor intra automat în tragerea la sorți pentru a putea câștiga o invitație dublă la una dintre petrecerile din cadrul TIFF.

Mercedes a mai pregătit pentru duminică, 26 iunie, la Florești, Parcul Poligonului, str. Sub Cetate, nr. 13, începând cu ora 11:30, un Număr de magie pentru copii, prin care vor învăța importanța sustenabilității, a acțiunilor mici care fac din mâine un viitor mai durabil. Acesta este urmat de un Atelier de creație, de la 12:00, prin care informațiile învățate prin numărul de magie se sedimentează, iar copiii oferă o altă întrebuințare a obiectelor precum: plasticul, cartonul utilizat, hârtia.

Din ultimele ediții, Mercedes-Benz, partenerul principal pe mobilitate, a integrat la TIFF tot mai multe modele electrice și hibride. În plus, în strânsă colaborare cu Compania de Transport Cluj, TIFF pregătește o campanie de încurajare a participanților de a folosi transportul în comun din oraș pentru deplasarea între spațiile festivalului. TIFF încurajează toți partenerii festivalului să adopte un comportament responsabil față de mediu, limitând utilizarea plasticului, a materialelor de unică folosință și producția de deșeuri.

