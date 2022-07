Mercedes-Benz este mașina oficială Electric Castle 2022 (P)

Mercedes-Benz este mașina oficială a Festivalului Electric Castle, care, în perioada 13-17 iulie 2022, îi va conduce pe artiștii de top la Bonțida.

În plus, pe toată perioadă festivalului, Mercedes-Benz este prezent pe domeniul Castelului Bánffy pentru a oferi festivalierilor o experiență imersivă prin labirintul LEAVE NO MARK și pentru a facilita interacțiunea cu EQE și EQS, două dintre cele mai apreciate mașini electrice la nivel internațional. Labirintul LEAVE NO MARK Mercedes-Benz este amplasat lângă roata Electric Castle, unul dintre simbolurile festivalului.

LEAVE NO MARK este spațiul amenajat de Mercedes-Benz în interiorul festivalului și a fost inspirat de strategia de sustenabilitate a companiei – Ambition 2039, prin care producătorul mondial de automobile de lux și-a propus să ajungă la ZERO emisii de carbon pe întreg lanțul valoric până în 2039.

LEAVE NO MARK a fost gândit ca un exercițiu de schimbare a perspectivei prin transparență și iluzie optică, cu ajutorul oglinzilor și prin scrierea obiectivelor personale. Și pentru că prezentul este momentul perfect de setare a obiectivelor pentru un viitor mai bun, prin interacțiunea cu labirintul LEAVE NO MARK, 2039 ajunge să fie un moment de celebrare comun, în timp ce drumul Mercedes-Benz spre un viitor 100% electric este marcat de borne intermediare:

2025 - fiecare model Mercedes va avea o versiune electrică

2030 - o flotă 100% electrică

2039 - amprenta de carbon zero pe întreg lanțul valoric

Pentru Mercedes-Benz, fiecare întâlnire cu comunitatea este un prilej de a redefini limitele mobilității electrice, iar, în acest an, spațiul Mercedes-Benz din interiorul festivalului Electric Castle îi aduce pe vizitatori față-n față cu obiectivele pe care și le setează pe termen lung, dar și cu modul în care acționează zilnic pentru îndeplinirea lor... pentru un viitor sustenabil!

