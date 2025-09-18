Compania maghiară MVM s-a retras din tranzacția pentru preluarea E.ON

Compania maghiară MVM s-a retras din tranzacţia prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist. Totuși, procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piaţa românească rămâne.

Guvernul s-a opus vânzării E.ON România către ungurii de la MVM, iar România lua în calcul posibilitatea de a bloca tranzacția în contextul îngrijorărilor legate de influența Rusiei.

În iarna acestui an, Ministerul Energiei anunța că va sesiza Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe în legătură cu posibila tranzacţie.

Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care viza achiziția E.ON România, potrivit unor surse din piață citate de Economica.net

MVM a confirmat infomația, spunând însă că procesul ar putea fi reluat în viitor, dat fiind interesul companiei maghiare pentru piața românească.

Comisia Europeană face investigații suplimentare în cazul tranzacției din România

Motivul retragerii ar fi reprezentat de o investigație suplimentară a acestei tranzacții din partea Comisiei Europene care, prin mecansimul FSR (Foreign Subsidies Regulation), ar fi cerut companiei maghiare informații suplimentare legate de tranzacția din România.

Mecanismul FSR al Comisiei Europene (Regulamentul privind subvențiile străine), este o reglementare din 2023 care conferă Comisiei competența de a investiga posibilele subvențiile străine ce ar putea denatura piața internă a UE.

Tranzacția de preluarea a E.ON România, pe masa CSAT

Tranzacţia se află în prezent pe masa CSAT, după ce Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) nu a avizat-o și a trimis-o spre analiza Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

CSAT trebuie să emită un aviz în termen de 90 de zile.

Riscuri pentru securitatea României

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat, în luna decembrie a anului trecut, un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România. Conform acordului, MVM urma să achiziționeze o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, potrivit unei informări a grupului ungar.

În ianuarie 2025, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, declara pentru Financial Times că preluarea ar putea fi blocată din motive de securitate, într-o mișcare similară cu cea a Spaniei de anul trecut, când Madridul a oprit fuziunea unei companii feroviare cu una maghiară, parțial din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Astfel, temele de analiză au vizat impactul posibilei tranzacţii asupra securităţii naţionale a României. Principalele motive pentru sesizarea CEISD sunt legăturile companiei din Ungaria cu Federaţia Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acţiunilor E.ON Energie România către entităţi non UE, riscuri asupra datelor companiei şi a datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de utilizatori dar şi probleme de transparenţă a cumpărătorului.

În decembrie 2024, Ministerul Energiei arăta că statul român va utiliza toate pârghiile legale pentru evaluarea strictă a posibile tranzacţii prin care grupul ungar MVM va achiziţiona compania E.ON Energie România. Tot atunci, fostul ministru Sebastian Burduja semnala că nu exclude o sesizare a CSAT-ului de către Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Valoarea tranzacției era estimată la circa 200 – 210 milioane de euro, iar acesteia era planificată pentru prima jumătate a lui 2025.

