Invitați de top la Gala X Party & Networking 10 Ani de parteneriate strategice

Sub sloganul „Great Connections are Essentials!”, platforma de networking XPN marchează „10 ani de conexiuni, idei și parteneriate”.

Invitații speciali ai Galei aniversare XPN – 10 ani!

X Party & Networking – cea mai importantă platformă de networking strategic din zona Transilvaniei, și nu numai, - celebrează alături de colaboratori 10 ani de parteneriate reușite.

X Party & Networking – Scriem împreună următorul capitol la poveștii noastre!

Evenimentul aniversar din 11 septembrie 2025 îi va avea ca invitați pe membrii platformei XPN, dar și pe cei care au contribuit la construirea acestei rețele valoroase de parteneriate și idei: membrii ai mediului de afaceri, administrația publică, universitari etc.

Evenimentul aniversar din 11 septembrie 2025 îi va avea printre invitații speciali pe:

- Maria Forna, prefectul județului Cluj

- Dr. ing. Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj

- Ștefan Gadola, fondatorul Energobit, consulul onorific al Republicii Kazahstan la Cluj

- Dr. Mihai Mleșnițe, directorul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj

- Ș.L. dr. ing. Dan Mureșan, președintele Asociației Inginerilor de Instalații Filiala Transilvania, președinte al Grupului Aqua Serv & M Install

- Ioan Pop, directorul general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj

- Horia Simu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj

- Vlad Ciurcă, co-founder & executive producere Techsylvania / Codiax

- Dan Pitic, director general Scala Development Ax Perpetuum

- Răzvan Gârbacea, director executiv, Divizia Rețea Corporate Exim Banca Românească

XPN creează punți reale între mediul de afaceri, administrația publică, universități, diferite organizații și inițiatori de proiecte mari, spune fondatorul XPN, Florin Bugnar.

X Party & Networking, o platformă de conectare strategică

10 ani de X Party & Networking — un deceniu de inspirație, parteneriate și conexiuni! va avea loc în 11 septembrie 2025, de la ora 18, la Restaurant Rodizio din Cluj (Strada Nordului, Cluj-Napoca 400481).

Detalii aici – 10 ani de X Party & Networkingsau prin email: xpn@intelglobalis.ro.

Pentru a vă înscrie în baza de date a XPN și a primi notificări despre evenimentele viitoare puteți completa formularul de aici.

