10 ani de X Party & Networking — un deceniu de inspirație, parteneriate și conexiuni!

Sub sloganul „Great Connections are Essentials!”, platforma de networking XPN marchează „10 ani de conexiuni, idei și parteneriate”.

X Party & Networking este mai mult decât o serie de evenimente – este o platformă de conectare strategică, platformă care, de 10 ani, creează punți reale între mediul de afaceri, administrația publică, universități, diferite organizații și inițiatori de proiecte mari. Foto: XPN

X Party & Networking – cea mai importantă platformă de networking strategic din zona Transilvaniei, și nu numai, - celebrează alături de colaboratori 10 ani de parteneriate reușite.

„Celebrăm împreună 10 ani de conexiuni, idei și parteneriate la evenimentul aniversar X Party & Networking, locul de întâlnire al liderilor din afaceri, administrație, mediul academic, diplomatic și societatea civilă”, spune fondatorul XPN, Florin Bugnar.

X Party & Networking – Scriem împreună următorul capitol la poveștii noastre!

Evenimentul aniversar din 11 septembrie 2025 îi va avea ca invitați pe membrii platformei XPN, dar și pe cei care au contribuit la construirea acestei rețele valoroase de parteneriate și idei: membrii ai mediului de afaceri, administrația publică, universitari etc.

Invitații speciali ai Galei aniversare XPN – 10 ani!

Evenimentul aniversar din 11 septembrie 2025 îi va avea printre invitații speciali pe:

- Maria Forna, prefectul județului Cluj

- Dr. ing. Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj

- Ștefan Gadola, fondatorul Energobit, consulul onorific al Republicii Kazahstan la Cluj

- Dr. Mihai Mleșnițe, directorul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj

- Ș.L. dr. ing. Dan Mureșan, președintele Asociației Inginerilor de Instalații Filiala Transilvania, președinte al Grupului Aqua Serv & M Install.

X Party & Networking, o platformă de conectare strategică

XPN creează punți reale între mediul de afaceri, administrația publică, universități, diferite organizații și inițiatori de proiecte mari, spune fondatorul XPN, Florin Bugnar.

MonitorulCJ.ro - Ce este X Party & Networking și ce a adus în cei 10 ani de existență pentru mediul economic, de business și administrativ din Cluj?

Florin Bugnar - X Party & Networking este mai mult decât o serie de evenimente – este o platformă de conectare strategică, platformă care, de 10 ani, creează punți reale între mediul de afaceri, administrația publică, universități, diferite organizații și inițiatori de proiecte mari.

Într-un peisaj în care multe întâlniri rămân la stadiul de socializare superficială sau PR formal, XPN a propus de la început un cadru aplicat de dialog și colaborare. A fost gândit ca un loc unde oamenii care pot schimba lucrurile se cunosc, încep să construiască împreună, și duc mai departe proiecte cu impact regional și național.

De-a lungul anilor, XPN:

* a creat contexte reale pentru dezvoltarea de parteneriate public-private;

* a sprijinit promovarea unor inițiative de reindustrializare și digitalizare;

* a pus în aceeași încăpere decidenți politici, oameni de afaceri, profesori universitari, ambasadori și investitori;

* a fost un catalizator pentru gândirea unor proiecte regionale integrate, care altfel ar fi rămas doar pe hârtie.

- Există un eveniment – în cei 10 ani – care să fi marcat fundamental acțiunile XPN?

- Fiecare ediție a avut rolul ei in a creea o scenă comună unde universitatile, autoritățile locale și centrale au fost prezente în același panel cu antreprenori și dezvoltatori și s-a discutat despre modele concrete de parteneriat public-privat aplicabile în România.

Acele momente au consolidat identitatea XPN ca platformă de conținut și de acțiune, nu doar de întâlnire informală.

- Care este miza, scopul fundamental al acestor evenimente?

- Scopul platformei XPN este să aducă împreună oameni care pot construi ceva real împreună.

Nu e despre imagine, ci despre impact. Miza este transformarea dialogului în proiecte și ieșirea din bula sectorială.

În România, încă funcționăm prea mult pe „insule”: administrația nu vorbește cu antreprenorii decât formal, universitățile nu sunt implicate în economie, iar investitorii așteaptă predictibilitate fără a crea un cadru comun cu decidenții. XPN își propune să fie spațiul unde aceste insule comunică și colaborează.

Evenimentele nu sunt scopul – ele sunt mijlocul prin care ideile se validează, alianțele se formează, iar proiectele prind viață.

10 ani de X Party & Networking — un deceniu de inspirație, parteneriate și conexiuni! va avea loc în 11 septembrie 2025, de la ora 18, la Restaurant Rodizio din Cluj (Strada Nordului, Cluj-Napoca 400481).

Detalii aici – 10 ani de X Party & Networking sau prin email: xpn@intelglobalis.ro.

Pentru a vă înscrie în baza de date a XPN și a primi notificări despre evenimentele viitoare puteți completa formularul de aici.

