Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Programul Rabla nu ar trebui să întârzie mai mult de 1 septembrie”. Ce valori vor avea voucherele?

Programul Rabla nu ar trebui să întârzie mai mult de 1 septembrie, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Componentele tehnice nu se modifică, doar valoarea voucherului pentru maşinile electrice.

Diana Buzoianu a precizat că programul Rabla pentru persoanele fizice va fi lansat imediat după adoptarea pachetului 2 de măsuri.

„Imediat ce se adoptă pachetul 2 de măsuri, care vedeți că e aproape finalizat să poată să fie adoptat, vom avea baza legală și va fi imediat lansat. Vom avea, de fapt, deciziile cu privire la toate măsurile din AFM, cu toate programele din AFM. Vom da imediat un ordin de ministru care să prevadă valorile noi de vouchere și apoi imediat va putea să fie lansat programul. Programul va rămâne la fel, tehnic, deci platforma tehnică este la fel, condițiile de aplicare sunt aceleași. Nu ar mai trebui să dureze absolut deloc, pentru că platforma era deja pregătită să fie lansat programul, deci nu ar mai trebui să dureze multe zile”, a susținut ministrul.

Potrivit ministrului, programul ar putea începe la 1 septembrie.

În ceea ce privește valoarea ecotichetelor pentru mașinile electrice, aceasta va fi redusă, întrucât voucherele actuale nu mai pot fi susținute de bugetul actual.

„Ecotichetele despre care am discutat că sunt în vederea modificării valorii sunt mai ales cele privind mașinile electrice, unde avem un ecotichet de 37.000 de lei în actualul ghid. Aceste ecotichete, din păcate, nu mai pot fi, am spus-o deja de mai multe ori, susținute de bugetul actual și în perioada imediat următoare, în care vom avea inclusiv pachetul 2 adoptat, va fi stabilită valoarea lor. Va fi o scădere a ecotichetelor, dar important este pentru noi să știm că am lansat acest program, că oamenii vor putea să beneficieze de acestea, că oamenii care beneficiază și care în general își cumpără mașini cu valori mai mici și care automat au nevoie mai mare de aceste ecotichete vor rămâne cu acele ecotichete intacte, adică mașinile termice, hibride, care aveau ecotichete oricum mai mici. Ele vor rămâne exact la fel, pentru că înțelegem nevoia reală a oamenilor de a-și acoperi și de a-și suplimenta veniturile ca să poată să-și achiziționeze mașinile”, a transmis ministrul.

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în acest an cu un buget total de 200 de milioane de lei, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări și am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele. Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înțelegem cu toții ce investiții au fost făcute, că oamenii au dat deja avans și noi trebuie să gândim măsuri care să țină cont și impactul în economie. Pentru anul viitor, rămân de avut mai multe discuții. Cea mai importantă discuție este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM. Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu și lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naționale cu impact pe mediu cuantificabil clar”, a precizat Buzoianu.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța demararea, începând cu data de 19 iunie 2025, a sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în Programul Rabla, însă cu o zi înainte s-a decis suspendarea acestuia, până la formarea noului Guvern.

Foto: Depositphotos.com

