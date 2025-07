Premierul Ilie Bolojan: „Am încercat să evităm creşterea taxelor, dar realitatea bugetară a impus măsuri fiscale”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea unor taxe, inclusiv a TVA-ului, a fost o măsură inevitabilă în contextul deficitului bugetar ridicat și al presiunilor din partea Comisiei Europene.

Premierul Ilie Bolojan: „Am încercat să evităm creşterea taxelor, dar realitatea bugetară a impus măsuri fiscale”| Foto: presidency.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că președintele Nicușor Dan i-a solicitat, la instalarea Guvernului, să facă tot posibilul ca taxele să nu fie crescute, însă a precizat că între această dorință și realitatea bugetară a fost o diferență destul de mare.

„La instalarea acestui Guvern, domnul președinte, pe bună dreptate, mi-a solicitat să facem tot ceea ce este posibil să nu creștem, în general, taxele și să aducem, să gestionăm deficitul prin scăderi de cheltuieli, prin eșalonări de investiții sau prin alte măsuri. Aceasta este realitatea. Problema este că între această dorință, pe care și noi am avut-o, Guvernul, per ansamblu și eu personal, și realitatea negocierilor cu piețele, cu Comisia Europeană, cu realitatea bugetară, a fost o diferență destul de mare. Și vă dați seama că acest pachet fiscal pe care îl propunem - el urmează să fie evaluat dacă, într-adevăr, corectează, cel puțin pentru un an, doi, aceste măsuri temporare pe care le luăm, deficitul României - și era singura soluție în care poți să realizezi venituri repede, fără să intri direct în buzunarul unui om și crescând niște taxe indirecte, care, e adevărat, din nou, îi vor afecta ușor pe oameni, pentru că orice produs care crește ca preț înseamnă că vei lua mai scump”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 3.

El a afirmat că o parte din creșterea TVA se va vedea în prețurile pe care românii le vor plăti.

„Dar dacă nu făceam acest lucru, vă rog să mă credeți că nu era propunerea de 21%, gândiți-vă cum a fost acum câțiva ani de zile, de 24%, și deci era singurul pachet și singurele posibilități ca pe termen scurt să arăți cât se poate de clar că lucrezi la venituri structurale, care îți cresc încasările la buget și afectează cel mai puțin, în general, economia în ansamblu”, a arătat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că există restanțe mari la încasarea taxelor și impozitelor, mai ales la TVA, pentru că legislația nu a fost modificată pentru a nu mai permite insolvențele în cascadă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: