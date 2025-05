Reacție pozitivă a pieței în urma victoriei lui Nicușor Dan în alegeri

Piețele au reacționat pozitiv după câștigarea alegerilor prezidențiale de către pro-europeanul Nicușor Dan: Bursa de la București a deschis pe verde ședința de luni, indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 7,26%, iar leul s-a apreciat semnificativ.

Reacție pozitivă a pieței în urma victoriei lui Nicusor Dan în alegeri|Foto: pexels.com

Luni, 19 mai, Banca Națională a României a afișat un curs al euro de 5.03 lei, astfel încât leul s-a apreciat cu 1,4% față de cotația afișată vineri - 5.10 lei.

Leul s-a apreciat după victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale din 18 mai|Curs BNR afișat luni, 19 mai 2025|Sursa: BNR

Și investitorii au reacționat extrem de pozitiv la rezultatul alegerilor prezidențiale.

Bursa de Valori București (BVB) a deschis luni în creștere pe toți indicii, iar rulajul se cifra la 1,23 miliarde de lei (242,9 milioane de euro) după 30 de minute de la debutul ședinței, din care valoarea obligațiunilor era de 1,2 miliarde de lei, iar cea a acțiunilor de 36,1 milioane de lei, potrivit Agerpres.ro

Piața reacționează pozitiv în urma alegerilor prezidențiale din România, câștigate de pro-europeanul Nicușor Dan

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 3,94%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna un avans de 3,92%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în creștere cu 3,73%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a apreciat cu 3,55%.

Totodată, indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o creștere cu 2,65%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra o apreciere de 3,43%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, era pe plus cu 3,67%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau companiile Artego (+13,56%), Arobs Transilvania Software (+12,07%) și Fondul Deschis de Investiții ETF BET BRK (+11,78%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Longshild Investment Group (-1,88%), Romcab (-0,65%) și Erste Group Bank AG (-0,55%).

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut luni la 7,26%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 7,26%, de la 7,39% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,37%, de la 7,48% în ședința de vineri, iar ROBOR la 12 luni la 7,44%, de la 7,53%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere față de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

Atenția investitorilor, orientată pe formarea guvernului

Piața a reacționat emoțional la rezultatul alegerilor prezidențiale, înregistrând creșteri semnificative, dar perioada de volatilitate nu a trecut, atenția investitorilor fiind îndreptată în perioada următoare asupra formării unui guvern care să se bazeze pe o majoritate solidă în Parlament, arată sursa citată.

„Investitorii au reacționat extrem de pozitiv la rezultatul alegerilor prezidențiale și asta vine după o perioadă destul de lungă de incertitudine și de volatilitate datorată incertitudinii respective. Astfel încât, în momentul acesta, avem, să zicem așa, o descătușare a investitorilor. Volumele sunt în creștere și, într-adevăr, indicii au început dimineața cu 4-5%, acum un pic s-a mai temperat creșterea respectivă. Dar clar este un semnal transmis de investitori, de întreaga piață, față de păstrarea traiectoriei europene a țării noastre, ceea ce este un lucru îmbucurător”, a declarat Ovidiu-Lucian Isac, director general al Estinvest.

El a atras atenția că nu am scăpat de perioada de volatilitate, iar în perioada următoare accentul va fi pus pe formarea guvernului.

„Nu, n-am scăpat de volatilitate. Suntem la începutul drumului. După cum știm cu toții, urmează o perioadă în care vor avea loc negocieri pentru numirea unui premier și pentru formarea guvernului”, a spus Ovidiu-Lucian Isac.

JPMorgan: Câștigarea alegerilor din România de către Nicușor Dan reduce în viitor riscul politic

Câștigarea alegerilor din România de către primarul de centru al Bucureștiului, Nicușor Dan, reduce în viitor riscul politic, iar o retrogradare a ratingului suveran sub categoria 'investment grade' (recomandat pentru investiții) este acum mai puțin îngrijorătoare, se arată într-o analiză a băncii americane de investiții JPMorgan, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro



Banca de pe Wall Street și-a ajustat previziunile după alegerile de duminică, spunând că acum se așteaptă „la o depreciere moderată” a monedei naționale, estimând până la finalul trimestrului doi un curs de 5,10 lei pentru un euro, și de 5,25 lei pentru un euro până la finalul anului.



De asemenea, indicatorul JPMorgan privind expunerea la obligațiunile internaționale ale României a fost modificat la „marketweight” (valoarea acordată ratingului dată unui instrument cu venit fix dacă marja de credit este aliniată cu așteptările pieței) de la „underweight” (când investitorii sunt sfătuiți să-și reducă deținerile), iar în cazul bondurilor locale guvernamentale, la „overweight” (când analiștii cred că evoluția va fi mai bună în viitor) de la „marketweight”.

„Procesul de formare a majorității rămâne dificil. În cel mai bun scenariu, un Guvern ar putea fi stabilit până la mijlocul lunii iunie, iar un pachet fiscal ar putea fi, în cel mai bun scenariu, adoptat până la finalul lunii iunie”, a apreciat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc de la JPMorgan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: