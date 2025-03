Hotelul Hampton by Hilton din Cluj, premiat la nivel internațional pentru servicii în ospitalitate

Echipa hotelului Hampton by Hilton Cluj-Napoca a fost desemnată „Customer Promise & Stay Experience Champion of the Year” în cadrul lanțului hotelier Hilton pentru întreaga regiune EMEA, o recunoaștere care certifică excelența serviciilor oferite, scrie Horeca, revistă de referință pentru sectorul hospitality.





„În ospitalitate, succesul nu se măsoară doar în cifre, ci mai ales în experiențele pe care le oferim oaspeților noștri zi de zi”

„Acest premiu este o confirmare a unei culturi a excelenței construite cu pasiune și dedicare de către echipa hotelului. Hampton by Hilton Cluj-Napoca s-a remarcat prin angajamentul său față de oaspeți, asigurând experiențe sigure, prietenoase și memorabile”, scrie Horeca, revistă de referință pentru sectorul hospitality.

„Într-un oraș cu o concurență puternică în industria ospitalității, acest premiu ne diferențiază și subliniază faptul că oferim servicii de top. În ospitalitate, succesul nu se măsoară doar în cifre, ci mai ales în experiențele pe care le oferim oaspeților noștri zi de zi”, a declarat Zsolt István Torjai, General Manager al Hampton by Hilton Cluj-Napoca.

Torjai: „Fiecare ședere, o experiență excepțională

Zsolt István Torjai a subliniat că, în calitate de GM al hotelului din prestigiosul lanț internațional, și-a propus să construiască o echipă unită, motivată și dedicată, capabilă să transforme fiecare ședere într-o experiență excepțională.

General managerul Zsolt István Torjai prezintă placheta trofeului primit de echipa Hampton by Hilton Cluj-Napoca: „Customer Promise & Stay Experience Champion of the Year” în cadrul lanțului hotelier Hilton pentru întreaga regiune EMEA, 17 martie 2025. | Foto: courtesy Hampton by Hilton Cluj-Napoca, via Facebook

„Pentru mine, acest premiu este o confirmare a muncii depuse alături de echipa mea. Ospitalitatea este un domeniu dinamic, unde recunoașterea internațională este esențială pentru progres. Această realizare marchează un moment important al carierei mele în cadrul acestui hotel și îmi oferă motivația de a face pasul către noi provocări. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună și știu că las în urmă o echipă puternică și o fundație solidă pentru viitor”, a adăugat General Managerul hotelului din Cluj-Napoca, pentru sursa citată.

„Mulțumim din suflet tuturor oaspeților noștri pentru loialitate și încredere! Această realizare nu ar fi fost posibilă fără voi.”

„Suntem extrem de mândri să anunțăm că echipa Hampton by Hilton Cluj-Napoca a câștigat oficial premiul «Customer Promise & Stay Experience Champion of the Year» în cadrul lanțului hotelier Hilton în regiunea EMEA!

Această recunoaștere reflectă devotamentul echipei noastre de a asigura fiecărui oaspete o ședere de încredere, prietenoasă și memorabilă. Sub conducerea General Managerului nostru, Zsolt István Torjai, am creat o cultură în care satisfacția oaspeților este întotdeauna prioritatea noastră.

Mulțumim din suflet tuturor oaspeților noștri pentru loialitate și încredere! Această realizare nu ar fi fost posibilă fără voi. Promitem să continuăm să oferim experiențe excepționale și să facem fiecare ședere specială! #award #hampton #guestsatisfaction #happyguests”, a scris echipa pe pagina de Facebook a hotelului.

Colegii îi transmit: „Mulțumim, Zsolt! Angajamentul său pentru excelență și ospitalitate au făcut diferența!”

Colegii i-au mulțumit general managerului Zsolt Torjai pentru colaborare la finalizarea mandatului său la șefia hotelului Hampton by Hilton din Cluj-Napoca, 22 martie 2025. | Foto: courtesy Hampton by Hilton Cluj-Napoca, via Facebook

„Mulțumim, Zsolt! Îi transmitem lui Zsolt, care părăsește funcția de General Manager, sincerele noastre mulțumiri pentru dedicarea, leadership-ul și impactul pozitiv pe care le-a avut asupra hotelului Hampton by Hilton din Cluj-Napoca. Angajamentul său pentru excelență și ospitalitate au făcut diferența și suntem recunoscători pentru călătoria pe care am parcurs-o alături”, a scris echipa Hampton by Hilton Cluj-Napoca pe Facebook, sâmbătă, când mandatul lui Zsolt Torjai la șefia hotelului s-a încheiat.

Zsolt Torjai va prelua conducerea unui alt hotel din cadrul brandului, la Târgu Mureș.



