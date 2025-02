BNR prognozează o inflaţie de 3,8% pentru finalul anului. Un euro ar putea depăşi pragul de 5 lei.

Rata anuală a inflației poate ajunge la 3,8% pe finalul lui 2025, estimare în creștere față prognoza anterioară de 3,5%. Este posibil ca în acest an euro să depășească pragul de 5 lei.

Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, în prima jumătate de an nu vor fi presiuni inflaționiste deosebite, ci vor fi influențe generate de șocurile din trecut.

Rata anuală a inflației, măsurată pe baza indicilor prețurilor de consum, se menține în tendința generală descrescătoare pe tot parcursul anului current, însă Banca Națională a României prognozează o rată a inflației de 3,8% pe final de an, în creștere față de estimarea anterioară de 3,5%.

„Desigur, ce se întâmplă acum, tensiunea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, nu a putut să fie introdusă în această prognoză. Pe baza ei, dar și a datelor interne, avem această evoluție a inflației.

Rata anuală a inflației, măsurată pe bază a indicilor prețurilor de consum, se menține în tendința generală descrescătoare pe tot parcursul anului curent, urmată de o stabilizare în jumătatea superioară a intervalului țintă, începând cu 2026. Suntem, față de prognoza anterioară, ușor mai sus acum, dar observați curba roșie. Spre sfârșitul intervalului de prognoză, datele prezente arată o situație mai bună a inflației”, a declarat Mugur Isărescu în cadrul prezentării raportului trimestrial asupra inflației (T4).

Mugur Isărescu a subliniat că România nu a fost campioană la inflație anul trecut, așa cum s-a afirmat, ci chiar a avut cifrele cele mai scăzute în comparație cu trei țări similare - Cehia, Polonia și Ungaria - însă scăderea inflației în cazul nostru a fost mai lentă.

„Am spune că, până anul trecut, nu numai că n-am fost campioni la inflație - am avut inflația cea mai scăzută. Cea mai mare a fost în Ungaria, aproape 25%, ca vârf, apoi în Polonia și noi am fost așa... chiar ușor sub Cehia. Coborârea la noi a fost mult mai lentă. Și acest lucru s-a întâmplat în 2024, an electoral, cu mai multe probleme pe care le știți”, a susținut guvernatorul BNR.

În ianuarie 2025, Polonia și Ungaria au înregistrat o inflație mai mare decât România.

Un euro ar putea depăși pragul de 5 lei

Potrivit lui Mugur Isărescu, BNR va felxibiliza cursul de schimb în a doua parte a anului.

„Să vedem ce ne spune piața. Dar înainte am mai spus un lucru. În momentul actual, chiar că nu este cazul să se deprecieze cursul, că avem o grămadă de tensiuni și o facem fără a dezechilibra prea mult lucrurile. Vedeți că rezerva a crescut până în vara anului precedent cu vreo 10 miliarde, pe urmă a scăzut cu vreo 9 miliarde, o să mai crească la sfârșitul lunii, când o să apară cifra, pentru că au intrat 4 miliarde din împrumuturi externe. Deci, facem lucrurile așa cum trebuie. Nu știu nici eu ce se va întâmpla cu cursul. Piața va determina, dar, ușor, ușor, vom da mai multă flexibilitate, pe măsură ce tensiunea politică internă se diminuează, lucrurile încep să intre în normal și se restabilește încrederea. O să lăsăm mai multă flexibilitate cursului, că intră multe capitaluri”, a explicat Mugur Isărescu.

De asemenea, guvernatorul Băncii Naționale a admis că în acest an, cursul de schimb pentru un euro va depăși 5 lei.

„Nu mai e niciun secret, bugetul a fost construit pe un curs de peste 5. E posibil să se întâmple, nu? Bugetul este construit pe baza datelor pe care le face o autoritate guvernamentală de prognoză. Eu, mai degrabă, aș detensiona discuțiile legate de depășirea nivelului de 5. Am citit atâtea lucruri, încât uneori m-am speriat și eu de maniera în care poate să fie gândit acest lucru. Păi de la 4,97 la 5 e mai puțin de 1%. 5 bani înseamnă 1%, aici sunt numai 3 bani. Așa o să fie o jale, de exemplu, că o să crească prețul la telefonie, adică în loc de 100 de lei - să dăm o cifră - abonamentul lunar o să fie 101 lei, deci o să crească prețul cu un leu. Și acest lucru o să aibă mare impact”, a arătat Isărescu.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a accentuat în prezentarea raportului asupra inflației importanţa atragerii de fonduri europene, dar şi a impactului investiţiilor asupra echilibrării deficitului bugetar.

