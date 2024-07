Sute de firme din Cluj și-au suspendat activitatea în primele 5 luni ale anului

Sute de firme din Cluj și-au suspendat activitatea în primele 5 luni ale anului. În primele luni din 2024, peste 9.000 de firme și-au pus lacătul.

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele cinci luni din 2024 a fost de 9.057, în creştere cu 31,28% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.078 (număr în creştere cu 24,48% faţă de ianuarie-mai 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 541 firme suspendate (în creştere cu 13,89%), Braşov - 412 (plus 32,48%), Iaşi - 401 (plus 46,89%), Bihor - 389 (plus 64,14%), Timiş - 356 (plus 38,52%) şi Sibiu - 334 (plus 63,73%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Gorj - 59 (în creştere cu 7,27% faţă de primele cinci luni din 2023), Ialomiţa - 62 (plus 8,77%), Covasna - 67 (plus 34%) şi Teleorman - 70 (minus 4,11%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 113,39%), Tulcea (plus 73,91%) şi Bihor (plus 64,14%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Călăraşi (minus 5,32%), Teleorman (minus 4,11%) şi Vaslui (minus 1,77%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.087 (plus 20,99%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 895 suspendări (plus 27,49%) şi construcţii - 842 suspendări (plus 64,13%).

În mai 2024, au avut loc 1.463 suspendări de firme, numărul cel mai mare fiind consemnat în Bucureşti (151) şi judeţele Cluj (114), Bihor (76), Iaşi (69) şi Braşov (63).

