Jumătate dintre angajații români știu ce salarii au colegii lor. Cei mai interesați sunt tinerii

Jumătate dintre angajaţii români ştiu ce salarii au colegii lor, iar peste o treime (38%) dintre cei care nu le cunosc ar vrea să deţină aceste informaţii, reiese dintr-un studiu publicat marţi, întocmit de o companie de cercetare, conform agerpres.ro





Datele centralizate arată că 5 din 10 angajaţi români au auzit de măsurile privind transparenţa şi egalitatea salarială adoptate de Parlamentul European, la finele lunii martie a acestui an.



Cercetarea de specialitate notează că 50% dintre angajaţii români declară că ştiu ce salarii au colegii de muncă, într-o măsură semnificativ mai mică angajaţii peste 55 ani (35%).



La polul opus, în cazul jumătăţii de angajaţi care nu cunosc salariile celorlalţi, 38% dintre aceştia declară că şi-ar dori să deţină informaţii în acest sens.



De asemenea, se poate observa o descreştere graduală a interesului de a afla salariile celorlalţi colegi odată cu înaintarea în vârstă, cei mai interesaţi fiind tinerii cu vârste între 18-24 ani (58%) şi 25-35 ani (45%). Pe de altă parte, cei mai dezinteresaţi de acest tip de informaţii sunt persoanele mature peste 55 ani (28%).



Alte diferenţe semnificative apar, raportat la mediul de rezidenţă sau la gen, atât cei din mediul urban (40% vs. 30% rural), cât şi femeile (43% vs. 33% bărbaţi) manifestă o dorinţă mai mare de transparenţă a salariilor.



Potrivit sursei citate, 46% dintre angajaţi declară că au observat disparităţi salariale de gen pentru poziţii similare la actualul loc de muncă, într-o măsură semnificativ mai mare angajaţii din mediul urban (48% vs. 36% rural). În acelaşi timp, 43% din totalul celor chestionaţi menţionează că nu au observat asemenea diferenţe salariale, în special cei peste 55 ani (61%), iar o proporţie de 11% admit că nu cunosc informaţii în acest sens.



Pe data de 30 martie 2023, Parlamentul European a adoptat în plen un set de măsuri obligatorii privind transparenţa şi egalitatea salarială. Astfel, noua legislaţie va impune companiilor din Uniunea Europeană (UE) să divulge angajaţilor informaţii utile pentru a putea compara salarii şi a expune diferenţe de remunerare între femei şi bărbaţi.

