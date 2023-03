Din culisele succesului. Povești de inspirație din antreprenoriatul clujean. „Mă inspiră femeile care trăiesc ceea ce spun”

Poveștile de succes ale unor femei de afaceri din Cluj arată că nimic nu e imposibil dacă există voință. Iar mesajul lor pentru cei care vor să le calce pe urme este unul singur: dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu există „nu pot”.

Prima sesiune de VIVO! Talks – „Femeia antreprenor și inspirație pentru noi începuturi” a avut loc duminică la centrul comercial din Florești și a fost un eveniment plin de inspirație. Nu mai puțin de șase femei, antreprenoare, mame și soții au împărtășit cu cei prezenți secretele din spatele afacerilor de succes.

Șase povești diferite din domenii de activitate pline de provocări

Olga Vușcan, pionier în fotografia de familie

Olga Vușcan fotografia inițial evenimente, dar după nașterea fiului ei în 2011, aceasta s-a axat pe fotografia de familie, devenind una din fondatorii comunității Family Portrait Academy.

„Sunt o femeie, o mamă și un fotograf care și-a dorit să realizeze ceea ce nu exista la momentul venirii pe lume a copilului ei. Niciodată nu m-am gândit că o să fac asta, dar când a venit Matei în viața noastră mi-am dorit să am fotografii cu el bebeluș, dar la acel moment cunoșteam doar fotografi de nuntă, iar ca o mamă stresată am zis că nu am încredere că un fotograf de nuntă se descurcă cu un bebeluș și am zis de ce să nu fiu eu. Sunt printre primii fotografi, nu sunt chiar prima, mai sunt în Cluj și București fotografi care au început în aceeași perioadă. Formez alți fotografi, amprenta mea s-a văzut în munca altor fotografi. Am început cu ateliere practice de foto, dar mi-am dat seama că educația e continuă. Este o provocare să fi fotograf. E foarte importantă relația ta cu cel care îți solicită serviciul. Fotografie pe bani fac din 2007, în 2013 a deschis primul studio și de atunci tot fac fotografii. Cea mai importantă lecție este că pot să învăț singură, educația e cel mai important lucru. Pe lângă echipament decent, trebuie să știi cum să îl folosești, să știi cum să interacționezi cu familiile, să știi cât e de important este copilul pentru ei. Mă inspiră femeile care trăiesc ceea ce spun. Fotografia de maternitate vine cu schimbarea de generație. Mămicile care sunt acum pentru prima dată mămici sunt mult mai încrezătoare, se iubesc mai mult, se apreciază mai mult și consideră că merită o astfel de ședință. Pentru o fotografie reușită trebuie să anticipez temerile părinților și să am multă răbdare. Dacă te grăbești, plătești. Ce mesaj mi-aș transmite mie? Îndrăznește, vei reuși mai mult decât ți-ai imaginat vreodată”, a povestit Olga Vușcan.

Ioana Crișan și milionul de macarons

Pasionată de mică de prăjituri, Ioana Crișan are un loc special în inimă pentru desertul franțuzesc macarons.

„Sunt femeie, mamă și soție, creator de business dulce, sunt o fată ca oricare alta, care a avut curaj să înceapă. Macarons este un desert complex și nu m-am plictisit încă de el. Datorită complexității și fiind vorba de un desert franțuzesc fin, onorant, mă reprezintă în totalitate. Am început acum 10 ani, în 2013 am încercat să fac macarons acasă, am eușuat, epic fail, am făcut ceva plăcințele prea prăjite, fapt care m-a ambiționat foarte tare să particip la un curs în Cluj, într-un laborator, am înțeles despre ce e vorba și m-am apucat de treabă. Am început cu un epic fail. Să nu uitați. Nu e greu să faci macarons dacă ai o tehnică, dacă ai rețeta și vrei să faci ceva extraordinar. Cred foarte mult în educație, probabil e o moștenire de familie, cred că în România avem nevoie de educația gustului pentru a trăi o viață cu mult bun gust, mai colorată. Îmi doresc să deschid primul magazin exclusiv cu macarons aici în mall. Ce mă împlinește profesional? Acel moment din timpul cursului în care o cursantă gustă din macarons și i se mărește pupila. Exemplu foarte clar de plăcerea bunului gust. «Oare fac bine ce fac» este întrebarea care îmi vine mereu în minte. Sunt convinsă că fac bine ceea ce fac, dar îmi place să îmi pun întrebarea asta pentru că mă ajută să mă dezvolt. Cum aș încuraja femeile? Simplu. Start. Nu faceți prea multe calcule, tot ce îți imaginezi înainte e mult mai fain în realitate. Mă apropii de 1 milion de macarons, dar, indiferent dacă e greu sau ușor, mergeți înainte”, spune Ioana.

Când joaca de-a croitul hainelor în copilărie te transformă în designer

În timp ce lucrează într-o multinațională, Dana Suărășan nu a renunțat la visul ei din copilărie de a fi designer vestimentar. Astăzi Dana inspiră nenumărate femei să se exprime prin haine, să fie puternice și feminine în același timp.

„Sunt femeie, mama, sunt antreprenor, fashion designer la brandul meu unde creez ținute pentru femei și lucrez și într-o multinațională. Contează forte mult prioritățile, prioritizez familia și restul vine de la sine. Am început acest business în a doua maternitate, aveam un pic de experiență și îmi doream să fac ceva care să mă relaxeze, am început să fac un curs de design. Îmi plăcea să îmi fac singură haine încă de când eram mică. Am făcut un curs de design fără niciun fel de așteptări, o joacă. Mi-a plăcut atât de mult și mi-am dat seama că vreau să continui. Am făcut o colecție de haine de zi, am avut și eu un fail, am mers la un târg la București și n-am vândut nimic. M-a dezamăgit, dar nu mă opresc aici pentru că am muncit foate mult să ajung aici. Am început să creez haine exact așa cum le-aș purta eu. Prima ținută mi-am creat-o pentru banchetul din clasa a VIII-a. Îmi place să creez pentru femei îndrăznețe, femei care sunt asumate, femei care sunt curajoase. E important să asculți în orice business. E foarte important să nu rămâi fără bani în acest business. Un mesaj pentru femei? Să aibă curajul să înceapă cu ceva și lucrurile se conturează pe parcurs”, a povestit Dana.

Dacă te uiți în oglindă și nu îți place ce vezi, apelează la un stilist

Pentru orice sfaturi legate de styling, personal shopping și de curățare a garderobei, Blandiana Horațiu îți sare în ajutor.

„Eu sunt un om care iubește oamenii și își dorește ca oamenii să arate bine. Văd sufletul omului și automat știu ce i se potrivește, știu cum să-l îmbrac. Stilistul personal este omul care se uită la tine și știe să te îmbrace. Un stilist personal are a doua casă la mall. Într-o seară stăteam cu un prieten într-un bar în centrul Clujului și ne uitam pe geam și vorbeam ce prost se îmbracă oamenii. De acolo a fost doar un pas să îmi deschid primul magazin de designer. Am ajutat foarte mulți oameni să se îmbrace mai bine. E frumos să visezi, dincolo de vise e frumos și să lupți pentru ele. Am ajuns să îmbrac actori, protagoniști în reclame. Oricine ar trebui să apeleze la un consultant vestimentar când se uită în oglindă și nu îi place ce vede. Nu e un serviciu scump, nu se adresează doar vedetelor, ci și oamenilor de rând care vor să arate mai bine. Modul în care ne îmbrăcăm transmite multe în jur. În fiecare zi ieșim în lume”, povestește Blandiana.

Ce nu trebuie să lipsească din dulap?

„O geacă de piele, pantaloni negri, pantofi negri sau nude, tricou alb, cămașă albă, fustă neagră sau de piele. Dacă ai această garderobă nu îți trebuie alte articole vestimentare. Când vreți să cumpărați o piesă închideți ochii și faceți în minte vreo 2 sau 3 ținute cu ce aveți acasă. Dacă nu aveți cu ce să o combinați, nu o cumpărați”, a mai spus antreprenoarea.

Bibliotecă personală cu peste 10.000 de cărți

Bianca Mereuță a fondat în 2015 grupul „Ce le citim copiilor”, cea mai importantă comunitate online a părinților.

„Sunt peste 150.000 de persoane care urmăresc conținutul «Ce le citim copiilor». Eu am iubit întotdeauna învățătura. Am fost un șoricel de bibliotecă. Ideea de la care am pornit «Ce citim copiilor», când am devenit mamă am constatat o lipsă în sfera educațională a învătământului de calitate pentru copii. Gravidă fiind am intrat în câteva librării, iar ceea ce vine pe raft în fața copilului nu este estetic, mesajul era cumva supradimensionat în cărțile pe care le-am găsit atunci. Ce am început să fac venea pe un vid. Copilul în momentul în care vine pe lume are nevoie de un mediu securizat, de un mediu unde să nu fie suprastimulat, accesul la digital să fie împins la o vârstă cât mai înaintată. Când eram cu Alex în burtică mi-am dat seama că e mare nevoie de mine ca om, ca profesionist în zona de educație, atunci am spus că vreau să fac pași să aduc cele mai frumoase cărți ale lumii la noi acasă. Așa s-au adunat în 9 ani peste 10.000 de titluri, care au servit multor familii, multor grădinițe. La început, am deschis ușa casei noastre gratuit. Rutina lecturii trebuie să o aduci de la început în viața copilului. Cea mai bună igienă a creierului este lectura”, a spus Bianca.

Evenimentul de la VIVO a fost s-a încheiat cu povestea Alexandrei Crăciun, strateg de brand și scriitoare, care dă viață și energie fiecărui brand cu care lucrează.

„Iubesc ceea ce fac, îmi place să lucrez cu antreprenori mici, cu afaceri locale”, spune Alexandra. Alexandra Crăciun spune că nu poţi avea cont pe Instagram dacă nu eşti autentic.

