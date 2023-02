Fabricile românești, la risc. Apel către fermieri: „Cultivați sfecla de zahăr! Salvați fabrica de la Luduș!”

Fabricile românești dispar una câte una. Ca acesta să nu fie și cazul fabricii din Luduș, o asociație face apel la fermierii din Mureș, Cluj și alte județe învecinate să cultive sfeclă de zahăr pentru a o salva.

Fabrica de zahăr din Luduș pe care francezii de la Tereos au decis să o închidă în decembrie 2021 a fost cumpărată de doi români/ Foto: observatornews.ro

Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „BETA” din Luduş, formată din aproximativ 300 de fermieri din judeţele Mureş, Cluj, Sibiu, Alba, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Harghita, Covasna şi Braşov, susţine că acum, după preluarea fabricii de zahăr de către doi antreprenori români, salvarea societăţii depinde exclusiv de fermieri.

Asociația a făcut un apel la fermieră să înceapă să cultive din nou sfeclă de zahăr.

„După 1 an de zile, fabrica de la Luduş a fost salvată de la demolare. Din păcate, fermierii nu au avut banii necesari achiziţionării şi cheltuielilor ulterioare. Actualii investitori, cu potenţial financiar şi idei, îşi propun să reînvie cultura sfeclei de zahăr în Transilvania. Contractarea a demarat la sfârşitul săptămânii trecute. Preţul oferit pe tona de sfecla, cel mai mare din ultimii ani, începe de la 45 de euro. De asemenea, cultura sfeclei este susţinută şi de o subvenţie substanţială, dubla fata de anii trecuţi. Fermierii sunt încurajaţi/rugaţi să cultive sfeclă de zahăr. Acum salvarea fabricii depinde de fermieri! Să avem/producem zahăr românesc”, transmite Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „BETA” Luduş într-un comunicat de presă.

Fabrica de la Luduș, preluată de români

La începutul lunii februarie, Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „BETA” a salutat preluarea fabricii de zahăr de la Luduş de către doi antreprenori români, după ce fermierii nu au putut aduna banii necesari pentru achiziţia fabricii şi pentru investiţiile necesare repornirii.

„Această tranzacţie a reprezentat salvarea unei fabrici cu peste 60 de ani de existenţă, care, de mai bine de un an, a fost închisă. De la momentul în care compania franceză Tereos şi-a anunţat intenţia de a vinde fabrica şi, mai ales, în ultimul an, când au făcut public faptul că dacă până la sfârşitul lunii ianuarie nu vor perfecta tranzacţia atunci va fi deschisă procedura de insolvenţă a fabricii, Asociaţia a făcut demersuri susţinute de a salva fabrica. Ultimul l-a reprezentat încheierea unui Protocol cu cei doi investitori români, care a condus la salvarea fabricii de la faliment şi, totodată, va contribui la repornirea producţiei zahărului în fabrică în acest an. Ne bucurăm că putem să continuăm activitatea de cultivare a sfeclei de zahăr în zona Mureş, că salariaţii fabricii îşi vor păstra locurile de muncă şi zahărul de la Luduş va fi din nou pe piaţa românească”, arătau fermierii grupaţi în Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „BETA” Luduş.

Asociaţia BETA susţine că cei aproximativ 300 de fermieri din judeţele Mureş, Cluj, Sibiu, Alba, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Harghita, Covasna şi Braşov care o compun cultivă anual sfeclă de zahăr pe o suprafaţă de circa 7.000 - 8.000 de hectare.

Potrivit europalibera.ro, fabrica de zahăr de la Luduș este una dintre cele două fabrici în care se mai produce zahăr din recolta locală de sfeclă de zahăr, deși în 1990 erau peste 30 de astfel de unități în România. Acum, fermierii se luptă ca această fabrică să rămână în viață.

