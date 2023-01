Cluj, în topul județelor cu cele mai mari salarii în transporturi. Poziții plătite și cu 20.000 lei

Angajații din domeniul transporturilor și distribuției din Cluj-Napoca ocupă locul doi în topul salariilor din acest domeniu, unde lider e Bucureștiul. Atât cererea cât și oferta este mare.

Aproximativ 3.500 de lei este salariul mediu net al celor care lucrează în transport şi distribuţie, în condiţiile în care două treimi dintre angajaţi câştigă maximum 4.000 de lei net, pe lună, potrivit unui studiu publicat luni de o platformă de recrutare online.

Conform eJobs, un curier are, în medie, un salariu de 2.800 de lei, un dispecer auto 4.000 de lei, iar un şofer 2.700 de lei.

Cele mai multe dintre aceste locuri de muncă se adresează candidaţilor entry level şi fără experienţă, urmaţi de cei mid level (care au între doi şi cinci ani de experienţă în domeniu). Potrivit sursei citate, mult mai puţin căutaţi, la acest început de an, sunt seniorii şi managerii.



„Asta se întâmplă pentru că vorbim despre un domeniu cu fluctuaţie mare de personal pe aceste segmente - entry şi mid level. În plus, volumele de business ale angajatorilor din sector au crescut considerabil în ultimii doi ani, astfel încât şi de aici a venit nevoia unor extinderi fireşti ale echipelor. Spre exemplu, numai pentru curieri, unul dintre cele mai căutate profile de candidaţi din transport şi distribuţie, avem în acest moment peste 700 de joburi deschise în platformă”, a afirmat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu al celor care lucrează în transport şi distribuţie este de 3.500 de lei pe lună. Un promoter câştigă 2.800 de lei, în timp ce media pentru un dispecer auto ajunge la 4.000 de lei. Şoferii au salarii medii de 2.700 de lei, însă acest plafon este aplicabil doar celor a căror activitate nu implică deplasări în alte oraşe sau în afara ţării.

„În ceea ce-i priveşte pe şoferi, plaja salarială este foarte largă şi depinde de program, de timpul de autovehicul condus şi, desigur, de distanţele pe care trebuie să le parcurgă. Astfel, salariul unui şofer de camion urcă la o medie de aproape 3.800 de lei pe lună, iar cel al unui şofer de tir pe curse internaţionale poate depăşi 13.000 - 14.000 de lei”, completează Roxana Drăghici.

Deşi media salarială din acest domeniu este de 3.500 de lei şi mai mult de jumătate dintre poziţiile deschise vizează candidaţi entry level, pentru joburile de specialişti sau manageri, salariile oferite pot ajunge să depăşească media generală pieţei pentru poziţii similare.

Astfel, au fost introduse şi salarii de 20.000 de lei pentru funcţia de director economic, 18.000 de lei pentru Chief Technological Officer, 16.000 de lei pentru project manager sau 13.000 de lei pentru un director administrativ.



În ultima lună, pe eJobs.ro au fost înregistrate 61.000 de aplicări pentru locurile de muncă din transport & distribuţie. 90% dintre aplicări sunt pentru joburile din ţară şi 5,3% pentru cele din străinătate. Pentru locurile de muncă entry level, diferenţa de salarizare dintre România şi ţări din vestul Europei poate fi şi de 1 la 5. 4,7% din aplicări sunt pentru joburile remote.

Cluj, în topul județelor cu cele mai mari salarii în transporturi

Cele mai mici salarii medii nete introduse până în acest moment de angajaţii din transport şi distribuţie sunt pentru: operator calculator - 2.300 de lei, curier - 2.500 de lei, gestionar depozit - 2.700 de lei, tehnician - 2.700 de lei, contabil junior - 2.800 de lei.

Oraşele cu cele mai mici salarii medii nete din transport & distribuţie sunt: Galaţi: 1.800 de lei, Vaslui: 2.300 de lei, Buzău: 2.500 de lei, Brăila: 2.500 de lei, Zalău: 2.700 de lei. Totodată, oraşele cu cele mai mari salarii medii nete din transport & distribuţie sunt: Bucureşti - 4.000 de lei, Cluj - Napoca - 3.800 de lei, Timişoara - 3.500 de lei, Sibiu - 3.300 de lei, Arad - 3.000 de lei.

Poziţiile pentru care s-au înregistrat cele mai mari valori salariale din acest domeniu sunt: director economic, salariul mediu net la nivel naţional fiind de 6.500 de lei, salariul maxim introdus în Salario - 20.000 lei; project manager, cu un salariu mediu net la nivel naţional de 6.000 de lei, salariul maxim introdus în Salario - 16.000 lei; director transporturi, salariul mediu net la nivel naţional - 6.000 de lei, salariul maxim introdus în Salario - 15.000 de lei; dispecer transport, salariul mediu net la nivel naţional - 4.000 de lei, salariul maxim introdus în Salario - 13.000 lei şi specialist recrutare, salariul mediu net la nivel naţional - 3.500 lei, salariul maxim introdus în Salario - 12.000 de lei.

