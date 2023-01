BNR a majorat dobânda cheie la 7%. Cum vor fi afectate creditele românilor?

Banca Națională a României a majorat, marți, dobânda-cheie la 7%, în prima ședință din acest an. Decizia BNR are un impact direct asupra creditelor și ratelor plătite de români.

BNR a majorat dobânda cheie la 7%/ sursa foto: Banca Națională a României/Facebook.com

Anterior, BNR majorase dobânda cheie la 6,75% pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022.

Hotărârea luată de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, marți, 10 ianuarie 2023, duce la o creștere a ratei pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

Dobânda cheie mai mare înseamnă rate mai mari

BNR a decis o serie de măsuri în ședința din 10 ianuarie 2023, precum:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută, de la 5,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023;

menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Ce presupune majorarea dobânzii

Banca centrală majorează dobânda cheie pentru a domoli inflația. De fiecare dată când BNR majorează dobânda, băncile o urmează și cresc dobânzile atât la credite, cât și la depozite, pentru a opri consumul pe credit și a stimula economisirea.

Băncile comerciale sunt așteptate să majoreze și ele dobânzile, în linie cu BNR.

Potrivit raportului BNR, rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76 la sută, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32 la sută, de la 15,88 la sută în septembrie. Creșterea a fost determinată și în acest interval mai cu seamă de majorarea prețurilor alimentelor, dar și de scumpirea mai pronunțată a mărfurilor nealimentare și a serviciilor de piață.

Cele mai recente date și analize indică o încetinire semnificativă a creșterii economiei în trimestrul IV 2022 față de intervalul precedent, sub impactul prelungirii războiului din Ucraina și al extinderii sancțiunilor asociate, implicând o creștere totuși robustă a PIB față de aceeași perioadă a anului 2021, pe fondul unui efect de bază.

Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va scădea probabil în trimestrul I 2023 în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (noiembrie 2022), dar va coborî semnificativ mai alert ulterior, ajungând la nivelul de o cifră încă din trimestrul III al anului curent, ca efect al prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie până la 31 martie 2025, concomitent cu modificarea caracteristicilor acestora începând cu 1 ianuarie 2023.

În ședința de astăzi, 10 ianuarie 2023, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an, de la 5,75 la sută. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

