BNR a majorat dobânda cheie la 6,75% pe an. Urmează o creștere a dobânzilor pentru credite și depozite

Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda la 6,75. În consecință, băncile comerciale urmează să crească dobânzile pentru credite și depozite.

BNR a majorat dobânda cheie la 6,75%/ sursa foto: Banca Națională a României/Facebook.com

Dobândă mai mare, de mâine

În condițiile datelor disponibile în prezent, precum și a unor incertitudini în creștere, Banca Națională a României a decis majorarea dobânzii la 6,75%, cu 50 de puncte procentuale mai mult față de ultima intervenție.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale Române a decis, marți, o serie de măsuri cu impact direct asupra economiei.

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 7,25 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută, de la 5,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit datelor publicate de BNR, dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat și-a întrerupt descreșterea în luna septembrie, rămânând la 16 la sută (15,9 la sută în august), în condițiile în care noua reducere a creșterii componentei în lei a fost contrabalansată de accentuarea trendului ascendent al variației creditului în valută. Prin urmare, ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat s-a redus la 70,6 la sută în septembrie, de la 71,8 la sută în august.

Printre factorii de risc ce influențează economia românească, inclusiv piața monetară, BNR amintește războiul din Ucraina, sancțiunile asociate conflictului de la granițele României, impactul prezumat, precum și durata schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie și combustibili, conduita politicii fiscale.

