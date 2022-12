Terminal nou cu benzi rulante, internet gratuit și scaune noi, la Aeroportul Internațional Cluj

Anul 2023 aduce investiții pentru creșterea confortului pasagerilor pe Aeroportul Cluj. Scaunele vor fi înlocuite cu unele mai confortabile, prevăzute cu încărcătoare pentru dispozitivele mobile, iar pasagerii vor putea accesa gratuit rețeaua de internet wireless.

„Vrem să modernizăm și mobilierul din cadrul aeroportului. În 2020, am fost aeroportul cel mai bun din Europa la sub 5 milioane de pasageri, având în vedere și reluarea traficului, destinațiile noi și companiile noi pe care le-am atras. Vrem să onorăm acest titlu în continuare. Anul viitor vom investi în satisfacția pasagerului. Vom oferi internet gratuit, deja suntem în teste și acesta va fi disponibil pentru toți pasagerii din anul 2023. Avem nevoie de scaune noi, acestea sunt depășite, nu asigură confortul și facilitățile necesare. Pasagerii au laptopuri, au telefoane, trebuie să le încarce”, a spus David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, la un post local de radio.

Terminal nou cu benzi rulante, magazine moderne și platformă de îmbarcare

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj are în vedere investiții consistente în extinderea și suplimentarea terminalelor, în următorii ani, pentru a pregăti momentul atingerii unui număr de 7 milioane de pasageri pe an, estimat în anul 2040. Va fi construit un terminal modern, cu benzi rulante, magazine și platformă de îmbarcare.

„Vom extinde terminalul, vom avea peste 7.000 de metri pătrați, dar în 2023, vom începe proiectele pentru un nou terminal de pasageri. În 2040 vom avea aproximativ 7 milioane de pasageri, ceea ce înseamnă că este absolut necesar un terminal nou.

În terminal vom avea porți de îmbarcare noi, urmează anul viitor să demarăm analiza, împreună cu companiile aeriene, instituțiile și partenerii noștri. Una din idei ar fi ca terminalul să rămână pentru prelucrare și printr-un pasaj elegant, cu benzi rulante, să îi ducem pe pasageri într-o zonă modernă, cu magazine. Intenționăm să avem și burduf pentru îmbarcare. Vom analiza și vom prezenta public, ne vom consulta cu publicul larg și cu pasagerii, pentru că mulți au experiență și idei foarte bune.

În momentul de față, la studiile preliminare, ne-ar trebui un terminal de aproximativ 30.000 de metri pătrați, cam aceeași suprafață cu cel existent acum, pentru a pregăti momentul când vom atinge numărul de 7 milioane de pasageri pe an. Terminalul este mic, sunt plângeri, dar faptul că este mic îl iau ca pe un compliment, pentru că noi am gândit acest terminal pentru 3 milioane de pasageri în momentul când am avut 100.00 de pasageri. Atunci, în 2008-2009 am fost criticați că terminalele sunt prea mari, iată că s-au dovedit neîncăpătoare”, a mai arătat directorul aeroportului.

Investiții de peste 100 de milioane de euro, implementate sau în desfășurare

De asemenea, anul viitor va aduce investiții noi, în cadrul unor proiecte cu fonduri europene. Este vorba despre extinderea terminalului, extinderea platformei și echipamente de securitate, în valoare totală de 377 de milioane de lei. Proiectele implementate sau în curs de implementare la Aeroportul Cluj se ridică la valoarea de 594 de milioane de lei, peste 100 de milioane de euro.

„Sunt trei componente: extinderea terminalului, extinderea platformei și echipamente de securitate. În 27 este data limită pentru depunerea ofertelor, sperăm să avem cât mai multe oferte. Este o investiție importantă pentru că include extinderea terminalului. Având în vedere că mergem cu terminalul spre pistă și spre platformă, trebuie să extindem platforma pentru a menține fluxul de circulație, și de asemenea, proiectul conține echipamente. Este vorba de aproape 360 de milioane de lei, 50% vom pune din venituri proprii. Stăm bine, și în anul 2022 avem profit, estimăm profit și în anul 2023. Mai avem o licitație importantă cu termen de depunere a ofertelor tot în această lună, o clădire remiză PSI, cu o valoare de aproape 17 milioane de lei, cu 98% fonduri europene.

Am avut un program de succes de atragere a fondurilor europene. Aceste două proiecte sunt în evaluare la minister și considerăm că cel târziu în ianuarie vom semna contractul de finanțare. Ce este foarte important este că, în total, proiectele implementate și care se vor implementa avem de 594 de milioane de lei, deci peste 100 de milioane de euro”, a afirmat David Ciceo.

