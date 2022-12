Bugetul pe 2023: Mai puțini bani la Sănătate, Muncă, Justiție, MAE și Energie. Creștere substanțială la Apărare

Proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2023 a fost publicat, marți seară, de ministerul de Finanțe. Un număr de șapte ministere, printre care și ministerul Sănătății, vor avea un buget redus, iar alte ministere vor primi mai mulți bani. Guvernul amână și acordarea a 6% din PIB pentru ministerul Educației.

Bugetul de stat pentru 2023/ captură foto Guvernul României Facebook.com

La mijlocul lunii trecute, Guvernul aproba cea de-a doua și ultima rectificare bugetară din acest an, prin care lua bani de la domenii precum Transporturi și Infrastructură, Sănătate, Educație pentru a „pompa” în pensii, salarii și servicii sociale.

Potrivit proiectului de buget pentru 2023, ministerul Apărării va avea anul viitor un buget majorat cu 52%, Ministerul Cercetării va primi cu 70% mai mulți bani, iar Ministerul Mediului va avea un buget crescut cu 76% comparativ cu 2022. Pe de altă parte, ministerul Sănătății primește cu 6,3% mai puțini bani, iar alte scăderi de buget sunt înregistrate la ministerele Energiei și Justiției, informează Hotnews.ro

Instituțiile care vor primi mai puțini bani de la buget în 2023

Ministerul Afacerilor Externe – 1,286 miliarde lei, cu 2,88% sub bugetul din acest an.

Ministerul Energiei: 2,96 miliarde lei (-64%)

Ministerul Justiției: 2,9 miliarde lei (-51,7%)

Ministerul Muncii: 60,9 miliarde lei (-4%)

Ministerul Public: 1,67 miliarde lei (-5,7%)

Ministerul Sănătății: 23,3 miliarde lei (-6,3%)

Ministerul Sportului: 580,9 milioane lei (-3,5%)

Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale: 56 miliarde lei (-3,18%)

Instituțiile care vor primi mai mulți bani de la buget în 2023

Administrația Prezidențială va avea un buget de 120 milioane lei, cu circa 35% mai mare decât cel din acest an.

Camera Deputaților are alocată o sumă de 589,5 milioane lei, cu 7,33% mai mult.

Ministerul Apărării: 35,2 miliarde lei (+52%)

Ministerul Educației: 32,5 miliarde lei (+7%). Cu toate acestea, Guvernul amână și anul viitor aplicarea legii și acordarea a 6% din PIB Ministerului Educației.

„Art. XXIV. – (1) Prevederile art. 8 din Legea educației naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2024”, se arată în proiectul de ordonanță publicat de ministerul Finanțelor. Potrivit legii Educației, articolul 8 face referire la finanțarea Educației: mai exact alocarea a 6% din PIB.

Ministerul Cercetării: 3,189 miliarde lei (+69,7%)

Ministerul Culturii: 1,24 miliarde lei (+20,6%)

Ministerul Dezvoltării: 12,6 miliarde lei (+31,3%)

Ministerul Economiei: 702 milioane lei (+0,08%)

Ministerul Afacerilor Interne: 25,5 miliarde lei (+12,17%)

Ministerul Agriculturii: 25,2 miliarde lei (+7%)

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 4 miliarde lei (+3%)

Ministerul Familiei: 620,7 milioane lei (+619%) - nu e o greșeală

Ministerul Finanțelor: 6,4 miliarde lei (+5%)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: 11,7 miliarde lei (+29,7%)

Ministerul Mediului: 3,76 miliarde lei (+76,6%)

Ministerul Transporturilor: 23,3 miliarde lei (+16,6%)

Senat: 324,9 milioane lei (+47%)

Secretariatul General al Guvernului: 3,29 miliarde lei (+20%)

Serviciul de Informații Externe: 715,2 milioane lei (+18%)

Serviciul de Protecție și Pază: 442,5 milioane lei (+12%)

Servicul de Telecomunicații Speciale: 1,15 miliarde lei (+62%)

SRI: 3,92 miliarde lei (+21,7%)

TVR: 415 milioane lei (+1,8%)

Societatea Română de Radiodifuziune: 415 milioane lei (+8,6%)

Agerpres: 27,1 milioane lei (+9%)

Autoritatea Electorală Permanentă: 361,9 milioane lei (+14%)

ANSVSA: 1,54 miliarde lei (9,8%)

Avocatul Poporului: 26,9 milioane lei (+18,5%)

Consiliul Concurenței: 73,9 milioane lei (+9,4%)

Curtea de Conturi: 432,3 milioane lei (+18%)

Consiliul Superior al Magistraturii: 245,5 milioane lei (+18%)

Guvernul susține că, în anul 2023, cheltuielile destinate investițiilor vor însuma aproximativ 112,1 miliarde lei și vor reprezenta aproximativ 7,22% în PIB.

Pe final de an, în cadrul ultimei rectificări bugetare pentru 2022, mai multe ministere au pierdut bani, precum ministerele Sănătății, de unde s-a tăiat 1.063,2 milioane lei per sold/ ministerul Transporturilor – a pierdut 514,8 milioane lei, per sold/ ministerul Educației: - s-a tăiat 80,0 milioane lei, per sold/ ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – de unde s-au tăiat 186,0 milioane lei, per sold, acestea fiind doar câteva dintre portofoliile ce au pierdut bani în acest an după ultima rectificare bugetară. În schimb, banii au fost redirecționați către sistemul de pensii, pentru salarii și asistență socială.

