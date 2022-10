Românii încearcă să-și crească veniturile pentru a face față scumpirilor. Angajații, epuizați după atâtea schimbări

Un sfert dintre angajați încearcă să-și crească veniturile pentru a face față scumpirilor, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de recrutare din România.

Angajaţii români s-au concentrat cel mai mult în acest an pe creşterea veniturilor pentru a face faţă scumpirilor (25%), pe găsirea unui nou job (20%) şi pe dezvoltarea profesională în cadrul poziţiei actuale (13%), potrivit unui sondaj realizat de o platformă de recrutare online.

„Dacă 2021 poate fi considerat un an de sedimentare a schimbărilor apărute după debutul pandemiei, 2022 a adus noi provocări şi incertitudini. Cu toate acestea, pe plan profesional, 37% dintre angajaţii români consideră că nu au fost mari diferenţe faţă de anul anterior, 26% au perceput acest an ca fiind mai rău, în timp ce pentru 31% a fost chiar mai bun. După toate schimbările din anii precedenţi, angajaţii români s-au concentrat cel mai mult în acest an pe creşterea veniturilor pentru a face faţă scumpirilor (25%), pe găsirea unui nou job (20%), pe dezvoltarea profesională în cadrul poziţiei actuale (13%), pe regăsirea satisfacţiei la job (10%), pe evitarea burnout-ului (8%) şi pe păstrarea jobului actual (6%)”, după cum arată cercetarea BestJobs.

Peste 20% dintre români și-au crescut veniturile

Totodată, 34% dintre angajaţii care au răspuns la sondaj declară că au reuşit în acest an să restabilească echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală, în timp ce 28% şi-au crescut veniturile. Pentru alţii, important a fost să obţină o promovare (14%) sau să ducă la bun sfârşit un proiect dificil (10%).

65% dintre respondenţii la sondaj sunt de părere că un angajat ar trebui să îşi caute un job care să îi aducă satisfacţie astfel încât să îşi dorească să evolueze, în timp ce 25% consideră că trebuie să fie tot timpul proactiv şi să încerce să îşi depăşească atribuţiile şi numai 7% au spus că trebuie îndeplinite doar sarcinile din fişa postului şi nimic în plus.

În perspectivă, o treime dintre angajaţi spun că şi-ar pierde motivaţia dacă angajatorul nu le-ar mări salariul astfel încât să compenseze scumpirile. Ceilalţi au menţionat lipsa aprecierilor (17%), stresul (16%), lipsa de împlinire la job (11%) şi volumul prea mare de muncă (7%) printre cauzele demotivării.

„Anul 2022 a găsit angajatul român epuizat după atâtea schimbări, dar totodată alert şi dornic să reia controlul asupra viitorului său profesional. Cele mai mari provocări din acest an au fost date de contextul economic şi de starea de sănătate mintală şi emoţională. Tocmai de aceea, observăm că obiectivele sale au fost între a-şi creşte veniturile şi a-şi asigura echilibrul emoţional. Datele sondajului arată că nu pare să fie cazul să vorbim despre «quiet quitting», care ar reprezenta o renunţare tacită la job, ci mai degrabă despre reevaluarea priorităţilor, despre nevoile ce trebuie îndeplinite şi despre decizii asumate. Mai concret, angajaţii au fost cât se poate de transparenţi atunci când şi-au dorit un job nou, mai multă flexibilitate sau un salariu mai mare, şi nu au decelerat doar pentru a declanşa o astfel de reacţie de la angajator”, a arătat Ana Vişian, Marketing Manager BestJobs România.

Sondajul a fost realizat în luna octombrie, pe un eşantion de 1.325 de utilizatori de internet.

