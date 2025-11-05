A murit Emeric Ienei! Fostul mare antrenor avea 88 de ani.

Fostul antrenor al Stelei, Emeric Ienei, s-a stins din viaţă în dimineața zilei de 5 noiembrie.

Emeric Ienei, în centru, fostul antrenor de la Steaua / Sursa: RADU TUTA / AGERPRES FOTO

Emeric Ienei a decedat în această dimineaţă în jurul orei 10:40 după ce fusese internat de mai multe zile la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, anunţă publicaţia Fanatik.

Fostul mare antrenor se confrunta cu probleme de sănătate de mai multă vreme.

Cea mai mare performanţă din cariera sa a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua Bucureşti, în 1986. Victoria roș-albaștrilor de la Sevilla contra Barcelonei, în urma celebrelor lovituri de departajare apărate de Helmut Duckadam, este cea mai mare din istoria cluburilor din România.

