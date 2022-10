Deficit de forță de muncă. România își pierde specialiștii în favoarea țărilor mai dezvoltate

România se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă. Specialiștii pleacă în țări mai dezvoltate, cum sunt Germania, Austria sau Olanda.

România se confruntă cu o lipsă de persoane specializate, aceștia alegând să plece către țări ce oferă un salariu mai atractiv. În timp ce Germania și Austria atrag foarte mulți tehnicieni, ingineri și specialiști IT, Irlanda caută la noi în țară personal specializat în Construcții și Instalații, ingineri, dar și IT-ști, spune Ana Visian, marketing manager la BestJobs, consultată de Economedia.

„În Olanda, aplică mulți candidați pentru pozițiile deschise în Transporturi, Producția și Logistică, iar Franța și Belgia oferă multe oportunități pentru personalul medical din România”, a declarat Ana Visian, marketing manager BestJobs.

Deficitul de forță de muncă se manifestă pe două paliere: pe de-o parte, ne confruntăm cu un deficit al candidaților specializați, din lipsa pregătirii tehnice, cum este în cazul industriei IT și Telecomunicații, unde ritmul de dezvoltare a tehnologiei este mai rapid decât cel de instruire a specialiștilor. Pe de altă parte, avem un deficit de forță de muncă în cazul pozițiilor „blue collar” - muncitori calificați, cum ar fi cele în Construcții, Producție sau Transporturi. Odată cu dispariția școlilor profesionale, numărul persoanelor calificate pentru astfel de roluri a scăzut foarte mult, deși nevoia este în continuă creștere. Astfel, toate domeniile au fost afectate de lipsa specialiștilor, dar printre cel mai puternic afectate se numără HoReca, Turism, Construcții și Instalații, IT, Producție.

„Specialiștii au avantajul de a alege din numeroase oferte”

Nu în toate cazurile este vorba despre o redirecționare a forței de muncă. De cele mai multe ori, numărul specialiștilor este insuficient încă din etapa de formare. Reprezentantul BestJobs este de părere că „puținii specialiști disponibili au de partea lor avantajul de a alege din numeroase oferte disponibile și, astfel, se pot îndrepta către joburi din afara țării, mai bine plătite, cu relocare temporară sau permanentă”.

„Când vorbim despre reconversie profesională, tot oferta salarială este cea care stă cel mai adesea la baza deciziei. În acest sens, observăm cum mulți candidați, indiferent de specializare, migrează către Vânzări, deoarece este un domeniu care se poate învăța ușor, se bazează mai mult pe soft skills și este avantajos din punct de vedere financiar”, spune Ana Vișian.

În ceea ce privește deficitul valoric per domenii, aceasta spune că nu are date exacte, însă se poate observa cum într-unele domenii, precum IT/telecomunicații sau inginerie, completarea pozițiilor disponibile durează și câteva luni, mai ales în cazul celor ce impun un nivel mai mare de senioritate, și de cele mai multe ori, este necesar suport specializat din partea recrutorilor (recrutare pasivă, scouting&headhunting, etc).

De ce există acest deficit de forță de muncă?

În cazul industriilor unde deficitul este generat de lipsa candidațiloR specializați, cum este cazul IT-ului, datele arată că numărul de absolvenți de facultate cu specializarea respectivă este mai mic decât nevoia pieței.

„Cu o ofertă de candidați redusă, nu e de mirare că salariile sunt foarte mari în acest domeniu. De exemplu, pentru un Data Engineer, oferta salarială medie este de 3.000 de euro pe lună. Un Lead Data Engineer, care are și responsabilități de management și coordonare a echipelor, poate câștiga până la 4000 de euro. Un Inginer Cloud, câștigă, în funcție de experiență, certificări și expertiză, între 1.500 și 3.400 euro salariu net/lună, așa cum salariul pentru un Software Developer, pornește de la 1.000 de euro și poate ajunge chiar și la 4.000, lunar. Cerințele pentru astfel de poziții presupun experiență anterioară în IT, inclusiv pentru poziții de entry-level în securitate cibernetică”, precizează reprezentantul BestJobs.

Sunt, de asemenea, domenii care au fost puternic afectate de pandemie. Printre acestea se numără HoReCa și Transporturile, unde lipsa de personal a fost generată în mod direct de contextul sanitar, care a dus la o „înghețare” temporară a activității și i-a determinat pe mulți candidați să se reorienteze către alte profesii. În continuare, chiar și sub impactul acestui deficit de personal, salariile rămân mici și nu încurajează o revenire.

