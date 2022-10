Boc: „Clujul e orașul cu cel mai mare număr de IT-iști din UE, nu doar din România, raportat la numărul de locuitori”

Clujul este văzut ca un model de bune practici atât în România, cât și la nivel european. Primarul Emil Boc subliniază că acest lucru se datorează unor „ingrediente” pe care administrația locală le concentrează, precum absorbția de fonduri europene și slujbele bine plătite.

Emil Boc a vorbit despre „ingredientele” care aduc succesul Clujului / Foto: Emil Boc - Facebook

Între-un interviu pentru 9 TV, Emil Boc a vorbit despre „ingredientele” care aduc succesul Clujului și care îl fac să fie un „model de bune practici” pentru alte orașe.

Primul aspect pe care edilul îl evidențiază este calitatea oamenilor care locuiesc în Cluj-Napoca, despre care spune că „ei fac diferența”.

Al doilea aspect important este faptul că Clujul a devenit un magnet al fondurilor europene:

„Nu consider că suntem în mod special aparte față de celelalte orașe ale României, dar avem câteva ingrediente pe care noi le subliniem. (...) În primul rând e vorba de oameni. Ei fac diferența în orașul pe care îl reprezint.

În al doilea rând, absorbția fondurilor europene. Suntem orașul cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene. Am adus cele mai multe fonduri de la Bruxelles acasă ca să modernizăm infrastructura, școlile, grădinițele, spitalele, drumurile, arterele de circulație... Peste 400 de milioane de euro. Practic, dacă cetățeanul plătea un leu pentru taxe și impozite locale, noi aduceam trei lei din fonduri europene. Asta arată că, prima dată, am înțeles că avem și alte alternative de a ne finanța infrastructura decât banii de la bugetul local. Dacă stai doar cu banii de la bugetul local sau cu mâna întinsă la bugetul național, nu faci nimic. Trebuie să te gândești cum poți aduce acești bani europeni creați special pentru a îmbunătăți calitatea vieții acasă, atunci reușești”, a spus Emil Boc.

Cel mai mare număr de IT-iști, raportat la numărul de locuitori

Totodată, primarul Clujului spune că este foarte importantă strategia pe care a dezvoltat-o, care are ca obiectiv menținerea tinerilor în țară, dar și încercarea de a-i aduce înapoi acasă pe cei care au plecat la muncă în străinătate.

Acest lucru se întâmplă prin faptul că la Cluj se pune accent pe „slujbele viitorului”, în special când vine vorba de domeniul IT.

Boc susține că Clujul este orașul cu cel mai mare număr de IT-iști, raportat la numărul de locuitori, nu doar din România, ci din Uniunea Europeană:

„În al treilea rând, noi am mai stabilit și o strategie care spune foarte clar. Obiectivul este să ne menținem tinerii acasă. Obiectivul e să ne menținem forța de muncă acasă și să îi aducem pe cei care au plecat. De aceea Clujul nu a pierdut ca populație. Zona metropolitană din preajma Clujului a crescut de trei, patru sau chiar de cinci ori, și asta poți face doar dacă aduci bani europeni ca să îți modernizezi infrastructura, sănătatea, educația, să ai o Primărie deschisă și un sistem de guvernanță în care să nu fie corupție, să fie deschidere față de cetățeni (ca să le rezolvi problemele) și, nu în ultimul rând, să ai slujbe mai bine plătite.

De aceea am conceput Clujul ca un puternic centru de inovare, un hub de dezvoltare în IT. Este orașul cu cel mai mare număr de IT-iști, raportat la numărul de locuitori din Uniunea Europeană, nu doar din România, pentru că am știut că de acolo vin slujbele bine plătite. De acolo vine și viitorul slujbelor noastre. Este un mix de politici publice astfel încât să dai cea mai bună calitate a vieții”, a spus Emil Boc.

CITEȘTE ȘI: