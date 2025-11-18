Campania de Black Friday a Consiliului Județean Cluj, un real succes: Numărul actelor emise online în 24 de ore s-a triplat comparativ cu anul precedent.

Numărul actelor emise online în mai puțin de 24 de ore, în cadrul campaniei de Black Friday desfășurate de Consiliul Județean Cluj, s-a triplat în acest an.

Campania administrativă de „Black Friday” derulată de Consiliul Județean Cluj în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, s-a bucurat de un real succes.

Astfel, pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean Cluj a redus timpul de eliberare a documentelor depuse online, de la 30 de zile la mai puțin de 24 de ore.

Astfel, pe parcursul celor cinci zile au fost emise nu mai puțin de 144 de acte de urbanism online, din care:

*62 de certificate de urbanism

*15 autorizații de construire

*23 de comunicări privind începerea/finalizarea unor lucrări

*21 de certificate de atestare a edificării construcției

*11 declarații privind valoarea reală a lucrărilor executate

*11 drepturi de preemțiune

*o prelungire a certificatului de urbanism

Toate aceste acte depuse exclusiv online, prin intermediul platformei Ghișeul Unic, au fost rezolvate de Consiliul Județean Cluj în mai puțin de 24 de ore.

„Am finalizat cu succes cea de-a treia campanie consecutivă de Black Friday iar clujenii au început să conștientizeze tot mai mult beneficiile extraordinare ale digitalizării serviciilor publice și eliminării hârtiilor, a cozilor de la ghișee și a multor alte inconveniente.

Astfel, nu e o deloc o întâmplare că anul acesta numărul cererilor și actelor emise de Consiliul Județean în mai puțin de 24 de ore aproape s-a triplat. În mod evident, a fost un efort considerabil să rezolvăm cele 144 de documentații de urbanism, pe lângă celelalte câteva sute pe care le aveam deja în lucru și care necesită și ele un răspuns prompt din partea noastră”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În acest moment, prin intermediul platformei Ghișeul Unic dezvoltate de Consiliul Județean Cluj sunt digitalizate nu mai puțin de 53 de categorii de documente, respectiv:

*19 tipuri de acte din domeniul urbanismului

*19 tipuri diferite de acte și cereri adresate Consiliului Județean, inclusiv solicitări în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile, cereri de eliberare de documente din arhivă, solicitări pentru finanțări din fondul de rezervă etc.

*6 documentații necesare derulării unor lucrări în proximitatea sau care implică utilizarea drumurilor județene

*6 cereri în vederea închirierii unor spații la Stadionul Cluj Arena

*3 cereri în domeniul turismului

