Taiwo este noua senzație de la „U” Cluj: „Vreau să marchez 10-15 goluri, antrenorul este uimitor”

La doar 19 ani, Quadri Taiwo poate fi asul de mâneca lui Cristiano Bergodi pentru partea a doua a campionatului.

Taiwo, noul atacant de la „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Originar din Nigeria, Taiwo a semnat cu „U” Cluj în urmă cu o lună, însă nu poate evolua în meciurile din campionat întrucât nu a fost legitimat în timpul unei perioade de transferuri.

Tânărul atacant a marcat deja primele goluri în tricoul „studenților”: a reușit un hattrick într-un amical cu ASA Târgu Mureș, apoi a punctat din nou săptămâna trecută, în meciul de verificare cu Zimbru Chișinău.

Taiwo a acordat un interviu pentru site-ul clubului și spune că a fost primit minunat la Cluj, iar acum este decis să marcheze și în poarta adversarilor din Superligă.

„A fost un început de vis pentru mine!”

„Mă simt foarte bine. M-am acomodat cu echipa și cu orașul. Am fost primit aici foarte bine. Colegii mei m-au ajutat mult, au făcut antrenamentele foarte confortabile pentru mine. Antrenorul este uimitor, mi-a oferit o șansă și este totul în regulă.

A fost un început de vis pentru mine, pentru că eram hotărât să înscriu în meci și s-a întâmplat. Eram deja pregătit mental. Știam că voi primi minute în Cupă, așa că, atunci când antrenorul a apelat la mine, am fost puțin emoționat, dar pentru asta m-am pregătit și era șansa mea să demonstrez. Am intrat în meci și am făcut diferența.

Sunt cu echipa de ceva vreme acum și am acumulat mai multă experiență, așa că sunt foarte pregătit să încep campionatul în ianuarie. Și obiectivul meu este să ating un număr de goluri”, a spus fotbalistul.

Descoperit de un profesor de la școală, îl are ca idol pe Osimhen

Noul atacant al Universității a vorbit și despre copilăria petrecută în țara sa de origine. Taiwo recunoaște că îi este dor de locul natal, însă crede că venirea sa în România îi poate propulsa cariera.

„Copilăria mea a fost dificilă, dar acele momente m-au adus unde sunt acum: disciplina, determinarea, foamea de succes și este un lucru bun.

Îmi amintesc că eram la școală. Ne jucam cu prietenii mei, iar un profesor m-a văzut și mi-a spus că sunt un bun jucător de fotbal, așa că am putut să îmi reprezint școala. A deveni profesionist de unde sunt eu nu este ușor. Este dificil, așa că este un vis devenit realitate pentru oricine a reușit.

Îl iubesc pe Osimhen, Victor Osimhen. Este un jucător bun, cu o personalitate bună, așa că îl urmăresc. Fotbalul înseamnă totul pentru mine. Am fost foarte entuziasmat; voiam să părăsesc țara, așa că atunci când am aflat că vin la „U” Cluj, am fost pregătit mental. Am urmărit meciurile lui „U” Cluj și am încercat să știu la ce să mă aștept venind aici.

Este foarte greu, îmi lipsește familia. Este foarte greu să pleci fără familia ta, nu e nimeni să te trezească dimineața. Trebuie să faci totul singur acum, așa că este dificil”, a încheiat jucătorul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: