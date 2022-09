Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO

Campioane internaţionale participă sâmbătă la Women Rally Cluj-Napoca. Printre ele se numără și Alina Dumitru, Silvia Stroescu sau Cristina Pîrv.

Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Cluj-Napoca găzduieşte vineri şi sâmbătă, cea de-a III-a etapă a Campionatului Naţional Women Rally.

„Un nou start festiv al Women Rally la Cluj-Napoca! Evenimentul este organizat de către Women in motorsport împreună cu Savu Racing sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Primăria și Consiliul local sprijină financiar acest eveniment cu 15.000 lei”, a transmis municipalitatea clujeană.

Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Fostele campioane internaţionale Alina Dumitru (judo), Cristina Pîrv (volei) şi Silvia Stroescu (gimnastică) participă la Campionatul Naţional Women Rally - Bosch Car Service, care se desfăşoară la Cluj-Napoca, în 16 şi 17 septembrie.

„Aceasta este maşina cu care voi concura, e o maşină modificată. (...) Campioana nu-şi doreşte decât să rămână acolo, sus, cât mai sus. Acum e un început. Aşa cum şi în judo a trebuit s-o iau treptat, mi-e greu să cred că voi fi din prima campioană, nu că nu mi-aş dori. Mie îmi place să conduc şi nu cred că am teamă şi sper să o fac bine”, a declarat judoka Alin Dumitru, pentru Agerpres.

O altă fostă campioană, la volei, Cristina Pârv, s-a declarat şi ea încântată de competiţie.

Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

„Adrenalina e un lucru comun, şi în volei, şi în raliu. E adrenalină diferită, dar mie întotdeauna mi-au plăcut maşinile, de când am fost mică. Chiar dacă era pe vremea lui Ceauşescu, le ştiam pe toate, care ce motor au, care cum se cheamă. Am făcut şi în Brazilia un rally pe zgură, am făcut şi aici cu Mihai Leu, am făcut şi pe pista de Formula 1 în Brazilia. Deci, de ce să nu încerc şi aici, la mine acasă”, a spus Cristina Pîrv.

Fosta gimnastă Silvia Stroescu, ambasador al competiţiei, spune că îi place şi adrenalina, dar şi să conducă în siguranţă.

„Aici sunt în calitate de ambasador, este prima mea participare, dar nu voi concura, sunt doar la festivitatea de deschidere. Dacă acest microb îmi va intra în sânge, poate la anul voi concura, exact cum face colega mea Alina Dumitru. Îmi pace să şofez destul de safe, nu încalc regulile de circulaţie, dar îmi place adrenalina. Da, dacă am un spaţiu unde pot călca acceleraţia, fac şi acest lucru. Am şi o maşină puternică, are 400 de cai, câteodată îi mai accesez”, a menţionat Silvia Stroescu.

Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Start festiv la Women Rally Cluj-Napoca. Campioane internaţionale, prezente la Cluj - FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

CITEȘTE ȘI: