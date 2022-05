Pictorul care a uimit New York-ul. Adrian Ghenie, absolvent UAD Cluj, a vândut un tablou cu 2,2 MILIOANE DE EURO

Pictorul român Adrian Ghenie, care a absolvit UAD Cluj-Napoca, a vândut încă un tablou la un preț impresionant. De această dată, artistul a primit 2,2 milioane de euro pentru una dintre lucrările sale.

Adrian Ghenie a dat din nou lovitura la New York / Foto: impact.ro

Lucrarea „Antelope Attacked near Gas Pipe 2” semnată de Adrian Ghenie s-a vândut cu peste 2 milioane de euro, la o licitație organizată în New York, scrie impact.ro.

Tabloul a fost pictat de absolventul Universității de Artă și Design Cluj în anul 2019, iar valoarea lui a fost estimată între 2,5 și 3,5 milioane de dolari, inițial. Mai apoi, însă, acesta a fost vândut cu prețul final echivalent de 2,2 milioane de euro de casa de licitații Christie's de la New York.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Lucrarea lui Ghenie a pornit de la prețul de 1,5 milioane de dolari, însă a fost licitată până la prețul final de 1,8 milioane de dolari, la care s-au mai adăugat alte taxe și comisionul casei de licitații newyorkeze.

Tabloul „Antelope Attacked near Gas Pipe 2” a fost expus în perioada noiembrie 2019 - februarie 2020 în Rusia în Muzeul Ermitrag din orașul Sankt, după care a fost expus la Berlin în perioada iunie - decembrie 2021.

Tablou vândut cu 6 milioane de euro

Însă, există și alte lucrări de-ale pictorului român care au fost vândute la prețuri și mai mari. Tabloul cu ulei pe pânză „The Death of Charles Darwin” al lui Adrian Ghenie a fost vândut în octombrie 2021 la Sotheby's Hong Kong, pentru suma de 6.097.000 euro. Acest tablou a fost apreciat de multă lume încă din anul 2013, când a fost expus la galeria Pace din New York: „Adrian Ghenie este un pictor care ştie să creeze suspans, să dirijeze scena şi, de asemenea, să provoace în privitor, acel amestec magic de anxietate şi aşteptare pe care îl doresc atât de mulţi artişti şi doar câţiva ştiu”, astfel este descris Adrian Ghenie în catalog.

Tabloul „The Death of Charles Darwin”, de Adrian Ghenie / Foto: romaniajournal.ro

Despre tabloul „The Death of Charles Darwin” al pictorului român se spune că se numără printre cele mai sofisticate portrete ale lui Darwin. Adrian Ghenie a devenit, încă din 2006, unul dintre cei mai importanți pictori ai generației sale, conform Sotheby's.

Artistul este fascinat de moșternirea lui Darwin, cercetând în continuu teoria evoluției: „Pentru Ghenie, faimosul om de ştiinţă britanic reprezintă o altă mare figură înainte şi după: este o viziune asupra lumii înainte de Darwin şi o alta după el”, a explicat criticul şi curatorul Mark Gisbourne.

Adrian Ghenie, absolventul universității clujene, a inclus prima dată fața lui Charles Darwin în lucrările sale în anul 2011. Într-una dintre picturi, artistul l-a desenat cu o mască - „Self-Portrait as Charles Darwin”. Ghenie l-a mai pictat pe Darwin în mai multe tablouri, care urmăreau momente din viața acestuia: în 2013 a fost creat „Charles Darwin as a Young Man”, în 2014 „Charles Darwin at Age of 40” și tot în anul 2014 „Charles Darwin at Age of 75”.

Adrian Ghenie, record stabilit pentru un pictor român

În 2016, tabloul „Nickelodeon”, care a e fost expus și la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, într-o expoziție personală a lui Adrian Ghenie, a fost vândut pentru prețul record de 7,1 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 9 milioane de dolari americani, la data respectivă.

Tabloul „Nickelodeon” de Adrian Ghenie / Foto: ocula.com

La acea vreme, ofertele au depășit cu mult estimarea casei Christie’s, care cotase lucrarea la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline. De precizat e că alte două lucrări semnate de Adrian Ghenie au fost vândute de casa Sotheby’s, la Londra, cu peste 3 milioane de euro, ridicând nivelul de încredere al investitorilor în valoarea artistică, dar și de piață a artistului român.

Primul tablou al artistului născut la Baia Mare, intitulat „The Hunted” (2010), care era estimat între 400.000 şi 600.000 de lire sterline, a fost achiziționat la preţul de 1.865.000 de lire (2.255.955 de euro). A doua lucrare a fost un autoportret intitulat „Self-portrait as a monkey” (2011). Lucrarea estimată între 150.000 şi 200.000 de lire sterline a fost vândută la prețul de 665.000 de lire sterline (804.402 de euro).

CITEȘTE ȘI: