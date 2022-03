TIFF, proiecții în scop umanitar pentru refugiații din Ucraina

Festivalul Internațional de Film Transilvania se alătură asociațiilor implicate în sprijinirea refugiaților ucraineni, printr-o proiecție specială, în scop umanitar.

TIFF va organiza proiecții în scop umanitar în toată țara, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Filmul Donbass (2018), în regia lui Sergei Loznitsa, va fi proiectat în cinematografele din 14 orașe din țară, fiind disponibil și pe platforma TIFF Unlimited. Banii strânși din bilete vor fi donați Crucii Roșii și altor organizații.

„Cu un bilet la film susții acțiunile inițiate de Crucea Roșie și alte organizații pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Ne alăturăm unui demers mai amplu, în scop umanitar: filmul Donbass va fi proiectat pe unlimited.tiff.ro și în cinematografe din 14 orașe, iar fondurile din bilete vor fi donate. Vei putea consulta lista sălilor pe contul de Facebook al distribuitorului Digital Cube”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții TIFF.

O dramă de război deghizată într-o comedie neagră, cum o numește Le Figaro, Donbass este portretul unui război hibrid ce implică un conflict armat deschis, dar și crime și jafuri comise de bande separatiste. Războiul este numit cinic „pace”, iar propaganda este rostită ca adevăr. Astăzi, Ucraina e invadată de armata rusă, iar metodele testate în estul țării devin politică de stat.

Sergei Loznitsa are o viziune cuprinzătoare asupra acestei părți a lumii: s-a născut în Belarus, a crescut la Kiev și a studiat cinematografia la Moscova. A regizat, printre altele, My Joy (2010), In the Fog (2012) sau Maidan (2014).

Imaginea e semnată de Oleg Mutu, iar în film îl veți vedea și pe actorul Valeriu Andriuță. Post-producția a fost realizată în România, de Digital Cube.

Filmul a primit Premiul pentru regie, Un Certain Regard, la Cannes 2018. Donbass poate fi văzut pe unlimited.tiff.ro exclusiv pe bază de bilet. Fondurile strânse vor fi donate către Crucea Roșie și alte organizații caritabile.

