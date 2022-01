Clujeni la Eurovision. Povestea tinerilor care s-au calificat în prima etapă a semifinalei cunoscutului concurs. VIDEO

În această perioadă se desfășoară semifinala națională a celui mai îndrăgit concurs de muzică, și anume Eurovision. Pe lista pieselor calificate în prima fază a semifinalei avem o piesă cântată de o trupă din Cluj-Napoca, dar și o melodie compusă de un clujean.

Melodiile „Running in Circles” și „Remember” sunt două dintre cele 46 de melodii calificate în prima etapă a semifinalei Eurovision România 2022. Semifinala Selecției Naționale Eurovision va avea două perioade de concurs și se va încheia pe 12 februarie. Publicul își va putea susține favoriții, însă votul juriului va cântări mai mult.

Din cele 46 de piese calificate în semifinală vor fi selectate pentru Marea Finală doar 10. Reprezentantul României la Eurovision 2022 va fi anunțat în data de 5 martie, iar artiștii vor călători în Torino, Italia pentru a interpreta piesele și pentru a se duela pentru trofeul din acest an al concursului Eurovision.

Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu Florin Ciotlăuș, solistul trupei clujene Outflow și cu compozitorul Călin Giurgiu și vă prezentăm povestea din spatele celor două melodii și care sunt așteptările lor de la această ediție Eurovision.

Călin Giurgiu, clujeanul din spatele conceperii melodiei „Remember”

Călin Giurgiu s-a născut în comuna Mărișel, județul Cluj și chiar dacă a terminat facultatea de jurnalism, prima lui iubire a rămas muzica.

„Eu sunt din Cluj, mai exact din Mărișel și de mic am fost pasionat de muzică. Mereu am fost pasionat de muzică și am știut că vreau să lucrez în acest domeniu. După ce am terminat facultatea de jurnalism la Cluj m-am mutat în București cu ideea să fac ceva în domeniul musical. Până la urmă au reușit să lucrez într-o agenție de impresariat artiști”, a declarat pentru monitorulcj.ro Călin Giurgiu.

Compozitorul a fost de mic îndrăgostit de Eurovision, iar ajungând în agenția de impresariat artiști din București și-a mai descoperit o altă pasiune, și anume compunerea melodiilor.

„Eu sunt foarte pasionat de Eurovision și ajutam alți artiști care doreau să participe în selecția noastră națională cu legături între ei și compozitori, compozitorii la rândul lor îmi trimiteau piese să le recomand mai departe artiștilor. Până la urmă a trebuit să încerc să fac și eu ceva, nu doar să creez legături, așa m-am apucat să compun piese”, a adăugat Călin.

Melodia „Remember”: „Am transpus niște stări pe care le-am avut cu câțiva ani în urmă”

Piesa „Remember” a fost compusă de artisul din Focșani, Stelian Ciuciuc, ajutat de clujeanul Călin Giurgiu la text și de suedezii Niklas Berqvist și Stefan Knutsson pe partea de producție.

„Când am scris versurile piesei «Remember» am transpus niște stări pe care le-am avut cu câțiva ani în urmă. Este vorba despre o relație în care simți că doar tu ești persoana care dă mai mult și nu te simți destul de apreciat. Cumva am încercat să transmit un mesaj spre cealaltă persoană că la un moment dat nu o să mai fie acolo și atunci va realiza toate calitățile tale și ce persoană importantă ai fost tu pentru ea sau el, dar va fi mult pera târziu pentru că tu ai plecat din viața acelei persoane”, a transmis Călin Giurgiu.

Versurile melodiei au fost scrise în doar o zi, iar aceasta a fost adusă la stadiul final în trei săptămâni. Cei din spatele ei nu se așteptau să fie printre piesele calificate la prima etapa a Selecției Naționale Eurovision 2022.

„Versurile le-am scris într-o singură zi, după au urmat câteva zile în care am făcut linia melodică potrivită alături de Stelian care este și solistul piesei și trei săptămâni a durat tot procesul, cu tras voci, backing voice, orchestrație și toate celelalte procese(…) A fost (calificarea în prima fază a Selecției Naționale-n.r) o bucurie foarte de mare fiind înscrise 96 de piese să fim în prima etapa a semifinaliei a fost wow. Mai ales pentru mine ca și compozitor care a fost primul produs pe care l-am dus la capăt și mai ales fiind fan Eurovision să văd că piesa mea și numele meu apare acolo, nu pot să descriu în cuvinte, e extraordinar”, a adăugat Călin.

Întrebat de reporterul Monitorul de Cluj ce surprize pregătește în acest an, Călin își dorește să-și lărgească orizonturile în domeniul muzical, iar de la jumătatea acestui an se va pregăti pentru un nou proiect în cadrul Eurovision. Toți cei din spatele melodiei Remember speră ca aceasta să treacă mai departe de prima fază a Selecției Naționale, iar în 19 ianuarie urmează să fie filmată varianta live a melodiei.

„Pentru acest an aș vrea să mai colaborez cu niște băieți de la studio pentru a încerca să merg și pe muzică comercială românească, să mai scriu și să învăț de la alții deoarece sunt încă la început. După jumătatea anului acesta o să încep să mă pregătesc pentru Eurovision, pentru că este de muncă și trebuie pregătit din timp ca să iasă o piesă”, a încheiat Călin.

Trupa Outflow „este trupa noastră, a tuturor”

Trupa clujeană Outflow este formată din patru băieți (Florin Ciotlăuș, Lucian Călin Blaga, George Popa și Mircea Georoceanu) talentați și cu un viitor strălucit în față. Formația adoptă un stil punk rock și s-au format în vara anului 2021 la școala Voltaj Academy din Cluj-Napoca.

La începutul anului, formația a lansat oficial videoclipul piesei „Running in Circles”, o balandă rock care are la bază nevoia de atașare a fiecăruia dintre noi.

„Ideea (formarea trupei-n.r) a pornit la un moment dat dintr-o întâlnire pe care am avut-o cu altă idee de trupă, chitaristul sugera și dorea de ceva vreme să facă împreună cu toboșarul o trupă de coveruri cu piese de la Metallica. Așa noi am început să ne vedem pentru a repeta piese doar de la Metallica și la un moment dat am avut un setlist de vreo 12-15 piese. După ce am avut două concerte cu piese strict Metallica ne-am decis să facem muzica noastră că oricum toți eram influențați de aceeași muzică faină (…) Piesa pe care am finalizat-o pentru Eurovision este doar una din cam 5 piese pe care le avem și este singura care transmite vibe-ul de baladă rock și mai mellow (calmă-n.r)”, a declarat pentru monitorulcj.ro solistul trupei Outflow, Florin Ciotlăuș.

Băieții de la Outflow au realizat mai multe piese pentru concursul Eurovision, însă împreună cu cei din trupa Voltaj au decis ca melodia „Running in Circles” este cea mai potrivită, având cel mai puternic mesaj emoțional.

„Noi am știut că mesajul este mai special la pieza aceasta. Noi fiind cursanți și la Voltaj Academy în Cluj suntem prieteni și cu băieții de la trupa Voltaj. Noi am făcut niște piese strict pentru concursul Eurovision pe care le-am trimis și împreună cu Voltaj am decis că uite piesa asta (Running in Circles-n.r) este cea mai bună, dat fiind faptul că era într-un stadiu mai final, avea cel mai puternic mesaj emoțional”, a adăugat Florin.

Procesul de creare a melodiei „Running in Circles” a fost în jur de 4-5 săptămâni, iar băieții de la Voltaj au jucat un rol important în finalizarea piesei.

„Durata procesului de creare pe partea de lirică și pe cea instrumentală a durat pe undeva la vreo 4-5 săptămâni, din cauză că de obicei încercăm să ajungem la un stadiu destul de avansat cu piesa ca să putem întelege mai bine tema sau vibe-ul pe care ni-l inspiră piesa și apoi să încep să scriu versurile și după să ne vedem. Ne-a ajutat și Adrian Cristescu de la Voltaj care este și el pe partea aceasta de produs, am primit din partea trupei indicații și astfel am reușit să punem tot la cap pentru varianta finală”, a declarat Florin Ciotlăuș.

Calificarea în cadrul primei etape a semifinalei naționale Eurovision 2022, băieții declară că aceasta a venit ca o confirmare a muncii lor.

„Eu fac ședințe cu colegii de trupă și de fiecare dată le spun cât de talentați suntem și văd că suntem ceea ce trebuie. Am încredere în fiecare din trupă, știu că pot să cânt foarte bine, basistul are ideile foarte bune pe partea de produs, pe partea de beat-uri ne ajută foarte mult toboșarul, chitaristul vine cu ideile noi pentru piese, este un produs de care o să fiu mereu mândru (…) Am fost surprinși și foarte fericiți în momentul în care am aflat că am trecut mai departe. Am lansat videocipul piesei acum vreo 4-5 zile, iar pe YouTube are peste 120k de vizualizări, lucru care este o constatare a faptului că pot să am încredere în proiectul acesta”, a transmis Florin.

„A fost destul de interesantă partea cu videoclipul (…)Am fost dați afară dintr-o hală”

În data de 6 ianuarie 2022, băieții de la Outflow au lansat oficial videoclipul piesei Running in Circles, un videoclip filmat în Cluj. Însă trupa a avut parte de peripeții amuzante în momentul în care au vrut să înceapă filmările.

„A fost destul de interesantă partea cu videoclipul. Noi am decis că ar fi bine totuși să ieșim cumva cu un videoclip acuma înainte finalul anului trecut, începutul anului nou, a fost o mobilizare foarte rapidă. Ne-am hotărât de vineri (25 decembrie 2021-n.r) că mergem marți (28 decembrie-n.r) și filmăm la halele de la CUG. Am fost dați afară dintr-o hală deoarece era o zonă puțin dezafectată, noi am crezut că o să ne lase cineva să filmăm acolo vreo două ore”, a spus Florin.

Chiar dacă membrii formației au fost dați afară din hala de la CUG, au reușit să găsească un loc potrivit pentru a filma. Florin a menționat că videoclipul piesei a fost filmat fără reflectoare, doar cu lumina naturală a soarelui.

„Am avut noroc că tatăl toboșarului cunoștea cumva o clădire pe care puteam să mergem. Noi când a aflat că ar mai putea fi un posibil loc am mers acolo, am urcat cu toții sus, ne-am uitat și am zis «Aici rămânem». Am stat de pe la 12 cât să prindem toată lumina, până la 18, când a început să se întunece am strâns tot să plecăm. Până la urmă ne-a ajutat o colegă de la Voltaj Academy, Denisa Macovei care s-a ocupat de montat tot videoclipul, sunt foarte mulțumit de treaba asta, însă e puțin aiurea când știu că lumea care se uită la videoclip se gândește că putea să iasă ceva mai fain, dar nimeni nu o să știe ce zi am avut atunci. Până la urmă ne-am împrietenit cu paznicii care ne-au dat afară din hala de la CUG, le-am oferit și ceai și am stat la o poveste să le arătăm că nu suntem băieți răi și încercăm să ajungem la Eurovision”, a încheiat Florin Ciotlăuș.

Trupa Outflow consideră anul 2022 anul lor. La sfârșitul acestei veri băieții doresc să lanseze un album și să organizeze un mini-turneu prin Transilvania și București, dacă situația epidemiologică le va permite.

