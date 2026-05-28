Președintele atacă la CCR legea privind drepturile copilului: „Plasamentul rezidențial trebuie să fie protecție, nu sancționare!”

Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care modifică Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, avertizând că unele prevederi pot transforma măsurile de protecție pentru minori în forme de sancționare.

Administrația Prezidențială susține că plasamentul rezidențial al copiilor care au comis fapte prevăzute de legea penală, dar care nu răspund penal din cauza vârstei, trebuie să rămână o măsură de sprijin și reintegrare socială, nu una cu caracter punitiv, conform Agerpres.ro.

Legea prevedea centre speciale pentru minorii care au comis fapte penale

Actul normativ adoptat de Parlament obliga Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului să organizeze servicii rezidențiale speciale pentru copiii care au săvârșit fapte penale, dar nu pot fi trași la răspundere penală.

Legea prevedea și posibilitatea plasării minorilor în astfel de centre în situațiile în care aceștia manifestă comportamente violente sau repetă fapte cu un grad ridicat de pericol social. Totodată, părinții care refuzau să își ducă minorii la programele obligatorii de consiliere psihologică riscau inclusiv sancțiuni penale.

Președintele invocă riscul unei „duble sancționări”

În sesizarea transmisă CCR, președintele afirmă că legea poate crea confuzii între măsurile de protecție socială și sancțiunile aplicate minorilor, ceea ce poate afecta drepturile copilului și principiile constituționale privind protecția specială acordată acestora.

Administrația Prezidențială avertizează și asupra unei posibile „duble sancționări”, în condițiile în care minorii ar putea fi supuși simultan unor măsuri restrictive și unor programe obligatorii fără suficiente garanții privind interesul superior al copilului.

Șeful statului consideră că legea nu clarifică suficient rolul familiei în procesul de consiliere și reintegrare și că există riscul stigmatizării copiilor vulnerabili.

CCR va decide dacă legea este constituțională

Sesizarea urmează să fie analizată de Curtea Constituțională, care va decide dacă prevederile adoptate de Parlament respectă Constituția și principiile privind protecția drepturilor copilului.

Nu este prima dată când președintele Nicușor Dan atacă la CCR legi adoptate de Parlament, invocând probleme legate de constituționalitate sau de procedura legislativă.

