„Întâlnire cu Ana Blandiana” la Sala Auditorium Maximum din Cluj-Napoca, lansare de carte și recitaluri

Întâlnire cu poeta Ana Blandiana și lansarea volumului „Fragmente pentru un portret", pe 27 aprilie, la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca.





Poeta Ana Blandiana se întâlnește cu publicul clujean într-un eveniment dedicat literaturii contemporane, care include lansare de carte și momente artistice, la Universitatea Babeș-Bolyai.

Publicul din Cluj-Napoca este invitat luni, 27 aprilie, de la ora 18:00, la o întâlnire specială cu poeta Ana Blandiana, eveniment care va avea loc în Sala Auditorium Maximum a Universitatea Babeș-Bolyai.

Lansare de carte și momente artistice

Evenimentul include lansarea volumului „Ana Blandiana. Fragmente pentru un portret”, coordonat de Iulian Boldea, dar și momente artistice dedicate publicului.

Programul va cuprinde un recital muzical susținut de Corul de copii „Junior VIP”, dirijat de Anca Mona Mariaș, precum și un recital poetic susținut de Iulia-Daria Iacob.

Intrare liberă pentru public

Organizatorii anunță că accesul la eveniment este gratuit, fiind deschis tuturor celor interesați de literatură și cultură.

Întâlnirea este organizată de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj și Editura Școala Ardeleană, în parteneriat cu instituții importante, printre care Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj.

O voce importantă a literaturii contemporane

Volumul lansat propune o relectură critică a operei Anei Blandiana, reunind contribuții semnate de critici și scriitori, care conturează portretul uneia dintre cele mai importante figuri ale literaturii române contemporane.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative dedicate promovării culturii și dialogului între scriitori și public.

CITEȘTE ȘI: