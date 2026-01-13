Burnout, frumusețe, speranță. Spectacole care nu se feresc de adevăr la teatrul muzical.

Luna ianuarie aduce pe scena Stația Teatru/Muzical o selecție de spectacole care îmbină emoția, umorul și muzica live cu teme actuale și curajoase.

Spectacolul „Sărbătorile vin, fă-mă să uit puțin” spune povestea familiei Roșca, care, confruntată cu riscul de a-și pierde locuința, ajunge să-și pună speranțele într-un concurs televizat | Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Publicul este invitat să descopere povești despre speranță, identitate și limitele personale, într-un program care confirmă direcția artistică a teatrului: curaj, relevanță și diversitate stilistică.

De la un basm urban despre disperare și speranță, la un manifest exuberant despre corp și identitate, până la un cabaret acid despre burnout, repertoriul lunii propune publicului o experiență intensă și variată.

„Sărbătorile vin, fă-mă să uit puțin” – teatru muzical de Crăciun

13 ianuarie – ora 20

Privați de actualizatul simbol magic al Crăciunului, membrii familiei Roșca, Aristina și Alin, își regăsesc speranța că vor putea să-și păstreze locuința de îndată ce soarta le surâde prin câștigarea unui concurs inițiat de o celebră companie de televiziune.

Scenă din spectacolul „Sărbătorile vin, fă-mă să uit puțin” | Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Starurile emisiunii vizitează căminul protagoniștilor pentru a le oferi alinarea necazurilor, dar și pentru a filma mult așteptatul final al celei mai urmărite telenovele a momentului, alături de aceștia.

Cât de departe sunt dispuși Aristina și Alin să meargă pentru a-și plăti datoriile, respectiv pentru a satisface cerințele conținutului pe care industria mizează, la rândul ei, cu scopul de a întâmpina așteptările audienței?

Amețiți și epuizați de efortul pe care lipsa onestității, clădită, de altfel, pe presiuni reale, îl presupune, își propun, cu toții, să găsească o cale de a ieși cu basmaua curată, apelând tocmai la umanitatea care, din fericire, revine în peisaj într-o formă surprinzătoare.

Scenariul și regia spectacolului „Sărbătorile vin, fă-mă să uit puțin” sunt semnate de Adonis Tanța, care și joacă în piesă| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Cu scenariul și regia semnate de Adonis Tanța și muzica originală a Renatei Burcă, producția explorează compromisurile pe care oamenii sunt dispuși să le facă sub presiunea datoriilor, a așteptărilor sociale și a nevoii de validare publică.

Cu: Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Endre Rácz, Renata Burcă, Adonis Tanța

„Venus show”

20 & 25 ianuarie – ora 20

Când totul complotează să te facă să te simți inadecvat/ă, poți să pleci capul sau poți să faci, ca noi, ceva total neașteptat: să complotezi la rândul tău. Să fii atât de derutant încât nimeni nu-și mai amintește cum trebuia să arăți. Standardele de frumusețe se tem de Venus Show. Industria de frumusețe tremură. Rușinea se ascunde sub pat. Și nici o oglindă nu a fost rănită în pregătirea acestui spectacol.

Programul lunii ianuarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical

Venus Show vorbește despre corpurile noastre și despre lumile pe care le construim în jurul lor: lumi economice, psihologice, relaționale. Cântăm și glumim despre ele în căutarea unei eliberări.

Așa că luați-vă hainele bune, adică cele în care vă simțiți bine, și haideți cu noi pe covorul roșu! La Venus Show toți avem o personalitate încântătoare.

Atenție! Spectacolul conține mențiuni despre tulburări alimentare, dismorfie corporală și alte teme legate de corp, care vă pot afecta emoțional.

Spectacol recomandat 18+.

de Alexa Băcanu

Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Cu: Andrada Balea, Renata Burcă, Endre Rácz, Paula Seichei, Adonis Tanța

Cu muzica semnată de Radu Dogaru, scenografia Zsófiei Gábor și coregrafia Bezsán Noémi, spectacolul propune o experiență scenică dinamică și provocatoare.

„MARELE B – Un Cabaret despre Burnout”

27 ianuarie – ora 20

Text: Maria Manolescu

Cu: Paula Maria Seichei, Cristina Tureanu, Endre Rácz, Renata Burcă și Adonis Tanța

Muzică și Pian: Renata Burcă

Scenografia: Denisa Berceanu și Adonis Tanța

Adaptare costume: Dragoș Moldovan

Regia: Adonis Tanța

Corporatista Trista, Mama Deea Medeea și Doctorul Fără De Minți suferă, jelesc și se prăbușesc, ajutați de MC Pasiune și de Mica Pianistă Care Nu Există. Tu alegi care e cel mai terminat dintre ei.

„Marele B” este un cabaret despre Burnout și Bani, cu muzică bună și o trupă... pe cât de neobișnuită, pe atât de savuroasă.

